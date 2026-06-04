Meski Punya Rekor Sempurna Lawan Timor Leste U-19, Nova Arianto Minta Timnas Indonesia Tidak Jemawa

JawaPos.com – Timnas Indonesia U-19 akan menjalani pertandingan kedua di ASEAN U-19 Championship 2026. Putu Panji dkk bakal bertemu Timor Leste U-19 pada Kamis (4/6) malam di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang.

Indonesia U-19 untuk sementara berada di posisi yang lebih baik ketimbang Timor Leste U-19. Timnas Garuda Muda menempati peringkat runner-up grup A dengan poin tiga berkat kemenangan 3-0 atas Myanmar U-19 pada Senin (1/6).

Sedangkan Timor Leste U-19 menempati peringkat di bawah Indonesia U-19. Tim berjuluk O Sol Nescente itu menempati posisi tiga dengan poin nol karena kalah 0-3 oleh Vietnam U-19 (1/6).

Menghadapi Timor Leste U-19, pelatih Indonesia U-19 Nova Arianto mengaku anak asuhnya bisa belajar banyak dari laga perdana versus Myanmar. Nova menyoroti kinerja timnya pada awal laga.

“Tetap ada evaluasi yang tentunya agar anak anak bisa lebih baik lagi untuk laga selanjutnya,” kata Nova dikutip dari Antara pasca menang atas Myanmar U-19 (1/6).

Timor Leste U-19 tidak bisa dianggap remeh. Usai kalah di laga perdana tentunya mereka sudah melakukan evaluasi atas kekalahan tersebut.

"Timor Leste tetap kita waspadai karena mereka juga tentunya tak mau kalah lagi. Kebangkitan mereka itulah salah satunya yang harus diantisipasi," ujar Nova.

Eks pelatih timnas Indonesia U-17 itu juga mengisyaratkan rotasi di laga kedia grup A ini. Nova menilai untuk pembinaan kelompok umur, perlakuan kepada pemain tentu berbeda. Menaikkan konfidensi pemain adalah variabel penting di sepak bola kelompok umur.

"Rasa percaya diri mereka belum maksimal. Tidak seperti ketika mereka latihan. Hal itu menjadi salah salah satu yang menjadi catatan kami," ungkap Nova.