Tak Ada Pemain Persebaya Surabaya Masuk Timnas Indonesia, Sikap Tenang Bernardo Tavares Bikin Penasaran

JawaPos.com – Timnas Indonesia akan menjalani dua laga FIFA Matchday. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni. Dua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

PSSI telah mengumumkan skuad Timnas Indonesia. Sayangnya, tidak ada satu pun pemain Persebaya Surabaya dalam daftar tersebut.

Padahal, biasanya ada dua nama yang menjadi langganan timnas, yakni Ernando Ari dan Malik Risaldi. Namun, pada akhir musim kedua pemain tersebut kerap mengalami cedera. Posisi Ernando di bawah mistar bahkan beberapa kali digantikan oleh Andhika Ramadhani.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memilih bersikap tenang. “Sebagai pelatih, tentu saja saya ingin pemain kami bisa masuk timnas. Namun, kami harus menghormati keputusan tersebut,” katanya dalam sesi konferensi pers pada 23 Mei lalu.

Baginya, keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih timnas. “Kami tidak bisa mengontrol hal itu,” jelas pelatih asal Portugal tersebut.

Ia pun tidak mempermasalahkan jika pemain Persebaya dianggap belum layak masuk skuad Garuda. Tavares berharap para pemainnya dapat merespons hal tersebut dengan elegan.

“Jika mereka (pelatih timnas) menganggap pemain kami tidak punya kualitas, kami hanya punya satu jawaban, yakni terus bekerja keras. Kami harus meningkatkan kemampuan individu dan berkembang sebagai sebuah tim,” ujar Tavares.

Menurutnya, kemampuan individu yang baik saja tidak cukup. Hal itu harus dibarengi permainan kolektif yang solid.

“Karena seorang individu tidak akan bersinar tanpa permainan kolektif. Sepak bola adalah permainan kolektif. Jadi, kami harus membangun kualitas individu dan kolektivitas tim,” terangnya.