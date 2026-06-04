2 Faktor, John Herdman Ungkap Kriteria Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memastikan bahwa turnamen Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi para pemain yang berkompetisi di liga domestik. Pasalnya, Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga pemain naturalisasi yang bermain di Eropa berpotensi tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia.

“Ini akan menjadi ajang bagi para pemain lokal kami. Karena itu, kami mengadakan pemusatan latihan untuk mulai membangun fondasi taktis tim. Saya perlu menilai kemampuan fisik mereka karena saat ini mereka sedang memasuki masa jeda kompetisi,” ujar Herdman kemarin.

Herdman mengungkapkan kriteria yang dibutuhkannya menjelang Piala AFF 2026. Dia menginginkan pemain yang memiliki kondisi fisik prima. Selain itu, ia membutuhkan pemain yang mampu memahami pendekatan taktis yang akan diterapkan selama turnamen.

Namun, Herdman mengakui bahwa proses persiapan tidak mudah. Mayoritas pemain yang menjadi kandidat Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan musim kompetisi bersama klub masing-masing sehingga tidak memiliki waktu istirahat yang panjang.

“Sayangnya, mereka tidak akan mendapatkan banyak waktu untuk beristirahat. Mereka harus segera bekerja dan mempersiapkan diri menghadapi AFF. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memahami kondisi para pemain domestik, melihat tingkat kebugaran mereka, serta membantu mereka menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa persiapan yang singkat,” tegasnya.

Setelah agenda FIFA Matchday Juni 2026 berakhir, Timnas Indonesia dijadwalkan kembali menggelar pemusatan latihan di Bali pada awal Juli. Program tersebut akan berlangsung selama 20 hari dan diikuti oleh mayoritas pemain dari kompetisi domestik.

“Kami akan menjalani pemusatan latihan selama 20 hari di Bali untuk mempersiapkan mereka. Kami memandang turnamen ini dengan serius. Para pemain yang menunjukkan performa baik selama pemusatan latihan akan kembali mendapatkan kesempatan untuk dipanggil,” ungkap Herdman.