Jay Idzes Tak Bisa Main di FIFA Matchday! John Herdman Dukung Keputusan Kapten Timnas Indonesia

JawaPos.com – Tim Nasional Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Dalam dua pertandingan FIFA Matchday tersebut, skuad Garuda dipastikan tampil tanpa kapten Jay Idzes. Bek Sassuolo itu memilih fokus memulihkan cedera tumit yang dialaminya pada penghujung musim kompetisi di Italia.

Cedera tersebut didapat Jay saat membela Sassuolo menghadapi AC Milan pada awal Mei lalu. Meski sempat kembali bermain pada laga terakhir musim ini melawan Parma, cederanya kembali kambuh sehingga ia harus ditarik keluar pada menit ke-54.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mendukung keputusan tersebut.

“Saya berbicara dengan Jay. Kami telah melakukan banyak percakapan selama sebulan terakhir dengan tim medis dan pihak Sassuolo. Itu adalah keputusan yang tepat untuk Jay,” ujar Herdman.

Menurut pelatih asal Inggris itu, cedera yang dialami Jay memang tidak tergolong serius. Namun, memaksakan pemain berusia 25 tahun tersebut tampil dalam FIFA Matchday justru berisiko menghambat proses pemulihannya.