Terbongkar! Bruno Moreira Tolak Tawaran Klub-Klub Super League, Gabriel Budi: Prioritasnya Adalah Persebaya Surabaya

Bruno Moreira saat cetak gol untuk Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia musim lalu. (Dok. Media Persebaya)
JawaPos.com – Bruno Moreira sudah berpamitan dari Persebaya Surabaya. Winger asal Brasil itu dipastikan akan bermain di luar Indonesia. Keputusan tersebut cukup mengejutkan. Sebab, Bruno sebenarnya masih bisa bermain di Super League musim depan.
“Sebenarnya banyak tawaran dari tim-tim Indonesia untuk Bruno,” kata agen Bruno, Gabriel Budi, saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Budi memang tidak menyebutkan berapa klub yang mengajukan tawaran, termasuk klub-klub yang tertarik menggunakan jasa Bruno. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos, terdapat tawaran bernilai cukup besar yang masuk.
Meski demikian, Bruno sama sekali tidak tertarik menerima tawaran menggiurkan tersebut. Lantas, apa alasannya?
“Sejak awal datang ke Indonesia, saya dan Bruno sepakat bahwa jika bermain di Indonesia, prioritasnya adalah Persebaya,” terang agen asal Surabaya tersebut.
Bruno memang sudah telanjur jatuh hati kepada Green Force. Total empat musim telah dihabiskan bersama Persebaya. Selain itu, dia juga memiliki banyak teman di Kota Pahlawan.
“Jadi, Bruno lebih memilih untuk tidak menghadapi Persebaya di kompetisi domestik,” terang Budi.
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Ketika negosiasi dengan Persebaya tidak berjalan mulus, tawaran dari klub luar negeri pun datang. Ada salah satu klub Asia yang menginginkan jasa Bruno. Namun, Budi tidak menyebutkan identitas klub tersebut.
Yang jelas, klub itu akan bermain di kompetisi Asia musim depan.
Budi dan Bruno pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Keduanya langsung melakukan negosiasi.
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