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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 4 Juni 2026 | 14.14 WIB

Kode Mihailo Perovic Pamitan? Repost Ucapan Terima Kasih Bonek Bikin Masa Depannya di Persebaya Surabaya Jadi Sorotan

Mihailo Perovic saat membela Persebaya Surabaya. Repost ucapan terima kasih dari Bonek dan Bonita memicu spekulasi soal masa depannya bersama Green Force. (Instagram @perovic_9) - Image

Mihailo Perovic saat membela Persebaya Surabaya. Repost ucapan terima kasih dari Bonek dan Bonita memicu spekulasi soal masa depannya bersama Green Force. (Instagram @perovic_9)

JawaPos.com — Mihailo Perovic memberi sinyal perpisahan dengan Persebaya Surabaya setelah mengunggah ulang berbagai ucapan terima kasih dari Bonek dan Bonita di Instagram Story sejak Rabu (4/6/2026) hingga Kamis (4/6/2026). Aktivitas striker asal Montenegro itu langsung memicu spekulasi soal masa depannya bersama Green Force menjelang musim baru.

Pergerakan Mihailo Perovic di media sosial menjadi perhatian pendukung Persebaya Surabaya.

Pasalnya, sejumlah unggahan yang direpost sang pemain berisi pesan perpisahan dan apresiasi atas perjuangannya selama membela Green Force.

Benarkah Mihailo Perovic Sedang Bersiap Tinggalkan Persebaya Surabaya?

Indikasi perpisahan muncul setelah Mihailo Perovic membagikan ulang berbagai unggahan akun suporter yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Repost tersebut dilakukan secara beruntun dalam rentang dua hari terakhir.

Salah satu unggahan datang dari akun @ayo.persebaya yang menulis, “Perovic, terima kasih.”

Sementara akun @tribunpersebaya, @stats_rawon, @infopsby, dan @greentwentyseven sama-sama mengunggah pesan, “Thank you Mihailo Perovic.”

Ucapan serupa juga datang dari komunitas pendukung lainnya. Akun @bonek.sneaper menulis, “Grazie @perovic_9,” yang kemudian turut direpost oleh sang pemain.

Tak hanya akun komunitas, sejumlah Bonek dan Bonita juga menyampaikan pesan pribadi kepada penyerang berusia 29 tahun tersebut.

Salah satu Bonita menulis, “Terima kasih idola, sampai jumpa lagi dan semoga sukses di tempat barumu @perovic_9.”

Pesan lainnya berbunyi, “Terima kasih @perovic_9, semoga sukses untukmu, karier barumu, dan tim barumu, sampai jumpa lagi.”

Editor: Hendra
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