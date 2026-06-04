Prediksi Timor Leste U-19 vs Timnas Indonesia U-19: Nova Arianto Lakukan Rotasi, Debut Evandra Florasta dan Timothy Baker

JawaPos.com – Kemenangan 3-0 atas Myanmar U-19 pada laga perdana Piala AFF U-19 Grup A (1/6) masih belum membuat pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, merasa puas. Menurutnya, permainan Putu Panji dkk masih jauh dari harapan serta belum mencerminkan gaya bermain yang diinginkannya.

Karena itu, pada pertandingan kedua melawan Timor Leste U-19 yang digelar malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Nova berharap anak asuhnya tidak mengulangi penampilan seperti saat menghadapi Myanmar U-19. Ia meminta para pemain lebih banyak melakukan sprint dan menunjukkan etos kerja tinggi.

“Rasa percaya diri para pemain juga belum maksimal. Tidak seperti saat latihan,” ujarnya.

Nova juga meminta anak asuhnya lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, Indonesia U-19 seharusnya bisa mencetak lebih dari tiga gol pada laga perdana.

“Itu menjadi catatan kami,” tegasnya.

Selain itu, Nova mengisyaratkan akan melakukan rotasi pemain. Beberapa pemain seperti Evandra Florasta dan Timothy Baker belum mendapat kesempatan bermain pada laga pertama. Pelatih berusia 46 tahun itu kemungkinan akan menurunkan susunan pemain yang berbeda saat menghadapi Timor Leste U-19.

“Saat melawan Timor Leste, kami akan melakukan beberapa rotasi pemain,” kata Nova Arianto.

Ia menegaskan masih ingin mencari komposisi terbaik untuk skuad Garuda Asia.

“Karena sekali lagi, tujuan kami tampil di AFF adalah memberi kesempatan kepada semua pemain untuk bermain,” tambahnya.