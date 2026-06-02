Eks Pemain Juara Liga 2 Dikabarkan Gabung ke PSIS, siap Reuni Dengan Widodo Cahyono Putro 

JawaPos.com - PSIS Semarang terus dikaitkan dengan sejumlah nama menjelang persiapan menghadapi musim kompetisi mendatang.

Salah satu pemain yang santer disebut masuk dalam radar Laskar Mahesa Jenar adalah bek tengah berpengalaman, Agus Nova.

Pemain berusia 33 tahun tersebut dikabarkan menjadi target PSIS untuk memperkuat sektor pertahanan yang musim lalu masih membutuhkan tambahan kedalaman skuad.

Kehadiran Agus Nova dinilai dapat memberikan pengalaman sekaligus kepemimpinan di lini belakang tim asal Kota Semarang tersebut.

Rumor ini semakin menarik karena Agus Nova bukan sosok asing bagi pelatih kepala PSIS saat ini, Widodo Cahyono Putro.

Keduanya pernah bekerja sama saat membela Garudayaksa, tim yang sukses menjuarai Liga 2 musim lalu.

Kedekatan dan pemahaman karakter permainan menjadi salah satu faktor yang membuat peluang transfer ini cukup masuk akal. Widodo tentu sudah mengetahui kualitas serta kemampuan Agus Nova dalam mengawal pertahanan, sehingga proses adaptasi diperkirakan tidak akan memakan waktu lama apabila transfer tersebut benar-benar terwujud.

Agus Nova sendiri memiliki pengalaman panjang di sepak bola Indonesia. Bek kelahiran Tabanan, Bali, itu pernah memperkuat sejumlah klub seperti Bali United, Persis Solo, Semen Padang, RANS Nusantara, hingga PSKC Cimahi sebelum bergabung dengan Garudayaksa.