Hitung-Hitungan Ranking FIFA Indonesia vs Oman, Berikut Poin yang Diperoleh Garuda Jika Raih Kemenangan

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 5 Juni.

Pertandingan ini tidak hanya penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda, tetapi juga berpotensi memberikan tambahan poin berharga bagi posisi Indonesia di ranking FIFA.

Saat ini Oman menempati peringkat ke-79 dunia FIFA. Posisi tersebut membuat Oman menjadi lawan yang cukup diperhitungkan karena berada jauh di atas Indonesia dalam daftar ranking dunia. Bahkan, Oman tercatat memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan Bulgaria yang saat ini berada di bawah mereka.

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Perbedaan ranking tersebut membuat hasil pertandingan nanti memiliki dampak cukup signifikan terhadap perolehan poin FIFA Indonesia.

Berdasarkan perhitungan yang beredar, skuad Garuda berpotensi mendapatkan tambahan poin cukup besar apabila mampu mengamankan kemenangan.

Jika Indonesia berhasil mengalahkan Oman, maka tambahan poin yang diperoleh diperkirakan mencapai 6,56 poin.

Jumlah tersebut cukup penting dalam upaya memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA yang selama beberapa tahun terakhir terus mengalami perkembangan positif.

Secara matematis, tambahan poin itu berpeluang membawa Indonesia naik sekitar lima peringkat dalam ranking dunia. Kenaikan tersebut tentu menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia yang sedang berusaha memperkuat posisinya di level internasional.