Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste: Menang Bisa Dekatkan Garuda Muda ke Semifinal Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan melanjutkan perjuangan di Piala AFF U-19 2026 menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (4/6). Kemenangan pada pertandingan yang dimulai pukul 20.00 WIB, itu akan membuka peluang besar bagi Garuda Muda untuk melangkah ke babak semifinal.

Bagaimana Peluang Timnas Indonesia U-19 ke Semifinal? Timnas Indonesia U-19 datang dengan modal positif setelah sukses mengalahkan Myanmar pada pertandingan pembuka Grup A. Tambahan tiga poin membuat skuad Garuda Muda langsung bersaing di papan atas klasemen sementara.

Saat ini Timnas Indonesia U-19 berada di posisi kedua Grup A dengan koleksi tiga poin. Jumlah poin dan selisih gol yang dimiliki pasukan Merah Putih sama dengan Vietnam yang menempati puncak klasemen.

Kondisi tersebut membuat laga melawan Timor Leste menjadi sangat penting. Jika mampu meraih kemenangan, peluang Timnas Indonesia U-19 untuk mengamankan tiket semifinal akan semakin terbuka lebar sebelum menjalani pertandingan terakhir fase grup.

Mengapa Laga Kontra Timor Leste Sangat Krusial? Timor Leste bukan lawan yang bisa dianggap remeh meski kalah pada laga pertama. Mereka sebelumnya harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3.

Hasil tersebut membuat Timor Leste berada dalam tekanan karena membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos. Situasi itu diperkirakan akan membuat mereka tampil lebih agresif saat menghadapi Timnas Indonesia U-19.

Di sisi lain, Garuda Muda juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi di jalur juara grup. Pasalnya, format turnamen hanya memberikan tiket semifinal kepada tiga juara grup dan satu runner-up terbaik.

Dengan aturan tersebut, persaingan menjadi sangat ketat. Setiap gol dan setiap poin akan sangat menentukan nasib tim hingga akhir fase grup.