10 Kali Raih POTW, Mariano Peralta Jadi Pemain Paling Bersinar di BRI Super League Musim Ini

JawaPos.com - Penampilan impresif Mariano Peralta sepanjang musim 2025/2026 mendapat pengakuan yang layak. Winger asal Argentina milik Borneo FC tersebut resmi menjadi pemain dengan koleksi penghargaan Player of The Week (POTW) terbanyak dalam satu musim Super League setelah mengumpulkan 10 penghargaan.

Catatan tersebut menjadi bukti konsistensi Mariano Peralta yang mampu menjaga performanya dari awal hingga akhir kompetisi super league. Tak hanya berkontribusi lewat gol dan assist, pemain berusia 28 tahun itu juga kerap menjadi pembeda dalam pertandingan penting yang dijalani Borneo FC.

Sejak bergabung dengan klub Borneo FC asal Samarinda, Mariano Peralta berkembang menjadi salah satu pemain asing paling berpengaruh di kompetisi super league Indonesia. Kemampuannya dalam melakukan penetrasi dari sisi sayap, menciptakan peluang, hingga menyelesaikan serangan membuatnya menjadi ancaman bagi setiap lawan yang dihadapi.

Musim ini menjadi panggung terbaik bagi Peralta. Selain membantu Borneo FC bersaing di papan atas, dia juga sukses meraih penghargaan individu sebagai pemain terbaik musim ini. Tambahan 10 penghargaan POTW semakin mempertegas dominasi sang pemain sepanjang kompetisi berlangsung.

Dalam daftar pemain dengan penghargaan POTW terbanyak musim ini, Peralta unggul cukup jauh dari para pesaingnya. Posisi kedua ditempati Allano Souza dari Persija Jakarta dengan delapan penghargaan. Jumlah yang sama juga diraih rekan setim Peralta di Borneo FC, Juan Villa.

Sementara itu, gelandang kreatif Persebaya Surabaya Francisco Rivera, juga mengoleksi delapan penghargaan POTW. Nama terakhir dalam lima besar adalah winger Bhayangkara FC Moussa Sidibe yang turut mencatatkan delapan penghargaan sepanjang musim.

Meski beberapa pemain mampu memberikan persaingan ketat, Peralta tetap menjadi sosok paling konsisten. Selisih dua penghargaan dari para pesaingnya menunjukkan betapa seringnya ia tampil sebagai pemain terbaik dalam pekan-pekan pertandingan Super League.

Kehadiran Peralta menjadi salah satu faktor penting di balik produktivitas lini serang Borneo FC. Pengalamannya bermain di Amerika Selatan terlihat jelas dalam cara ia membaca permainan dan mengambil keputusan di lapangan. Tidak mengherankan jika namanya mulai dikaitkan dengan sejumlah klub besar Indonesia menjelang musim baru.