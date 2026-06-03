Alarm Musim 2026/2027! Persib Siapkan Strategi Khusus untuk Hadapi Empat Kompetisi Sekaligus

JawaPos.com - Persib Bandung mulai mengalihkan fokus ke musim 2026/2027 setelah menuntaskan perjalanan mereka pada musim sebelumnya. Meski para pemain masih menikmati masa libur kompetisi, jajaran pelatih sudah bergerak menyusun rencana untuk menghadapi tantangan yang diprediksi jauh lebih berat.

Skuad Maung Bandung dijadwalkan kembali berkumpul pada awal Juli 2026 untuk memulai program pramusim. Namun, hingga saat ini tim pelatih belum menetapkan seluruh agenda persiapan secara rinci karena masih menunggu kepastian jadwal dari berbagai kompetisi yang akan diikuti Persib musim depan.

Pelatih kepala Persib Igor Tolic mengungkapkan, proses evaluasi masih terus dilakukan. Penyusunan program latihan harus disesuaikan dengan kalender pertandingan agar tim mampu tampil kompetitif sepanjang musim.

"Kami akan memulai latihan pada awal Juli. Namun, tanggal pastinya akan lebih jelas setelah seluruh jadwal kompetisi sudah kami terima," ungkap pelatih asal Kroasia tersebut.

Tolic menilai musim 2026/2027 akan menjadi salah satu periode tersibuk dalam sejarah Persib. Selain berjuang di kompetisi domestik, klub kebanggaan Bobotoh itu juga dijadwalkan tampil di ajang regional dan level Asia.

Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus merancang persiapan yang lebih matang dibanding musim-musim sebelumnya. Manajemen kebugaran pemain, pembagian menit bermain, hingga strategi rotasi skuad menjadi aspek penting yang sedang dipertimbangkan.

Dengan kemungkinan tampil di empat kompetisi berbeda dalam satu musim, kebutuhan akan kedalaman skuad juga menjadi perhatian utama. Persib dituntut memiliki kualitas pemain yang merata agar mampu menjaga performa di seluruh ajang yang diikuti.

Karena itu, Tolic menegaskan bahwa keputusan final mengenai strategi tim belum akan diambil dalam waktu dekat. Seluruh rencana akan dibahas setelah klub memperoleh gambaran lengkap mengenai jadwal pertandingan, komposisi skuad, serta kebutuhan teknis lainnya.