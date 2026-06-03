Alarm Musim 2026/2027! Persib Siapkan Strategi Khusus untuk Hadapi Empat Kompetisi Sekaligus

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung mulai mengalihkan fokus ke musim 2026/2027 setelah menuntaskan perjalanan mereka pada musim sebelumnya. Meski para pemain masih menikmati masa libur kompetisi, jajaran pelatih sudah bergerak menyusun rencana untuk menghadapi tantangan yang diprediksi jauh lebih berat.
Skuad Maung Bandung dijadwalkan kembali berkumpul pada awal Juli 2026 untuk memulai program pramusim. Namun, hingga saat ini tim pelatih belum menetapkan seluruh agenda persiapan secara rinci karena masih menunggu kepastian jadwal dari berbagai kompetisi yang akan diikuti Persib musim depan.
Pelatih kepala Persib Igor Tolic mengungkapkan, proses evaluasi masih terus dilakukan. Penyusunan program latihan harus disesuaikan dengan kalender pertandingan agar tim mampu tampil kompetitif sepanjang musim.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Gagal Permanenkan Riyan Ardiansyah, Pemain Andalan Bernardo Tavares Kembali ke Malut United
"Kami akan memulai latihan pada awal Juli. Namun, tanggal pastinya akan lebih jelas setelah seluruh jadwal kompetisi sudah kami terima," ungkap pelatih asal Kroasia tersebut.
Tolic menilai musim 2026/2027 akan menjadi salah satu periode tersibuk dalam sejarah Persib. Selain berjuang di kompetisi domestik, klub kebanggaan Bobotoh itu juga dijadwalkan tampil di ajang regional dan level Asia.
Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus merancang persiapan yang lebih matang dibanding musim-musim sebelumnya. Manajemen kebugaran pemain, pembagian menit bermain, hingga strategi rotasi skuad menjadi aspek penting yang sedang dipertimbangkan.
Dengan kemungkinan tampil di empat kompetisi berbeda dalam satu musim, kebutuhan akan kedalaman skuad juga menjadi perhatian utama. Persib dituntut memiliki kualitas pemain yang merata agar mampu menjaga performa di seluruh ajang yang diikuti.
Karena itu, Tolic menegaskan bahwa keputusan final mengenai strategi tim belum akan diambil dalam waktu dekat. Seluruh rencana akan dibahas setelah klub memperoleh gambaran lengkap mengenai jadwal pertandingan, komposisi skuad, serta kebutuhan teknis lainnya.
"Kami akan menentukan strategi setelah memiliki seluruh informasi terkait kompetisi, jadwal pertandingan, pemain, dan berbagai aspek lainnya," tegas Igor Tolic.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan