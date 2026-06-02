Love You Bobotoh! Layvin Kurzawa Resmi Tinggalkan Persib Bandung

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung. Bintang asal Prancis Layvin Kurzawa resmi berpisah dengan skuad berjuluk Pangeran Biru.

Kabar perpisahan itu diumumkan Layvin Kurzawa melalui akun instagram pribadi pada Selasa (2/6) malam WIB. Mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG) berpisah setelah kontraknya berakhir pada 31 Mei 2026 tidak diperpanjang.

“Terima kasih Persib. Tentu saja, saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi dalam sepak bola terkadang ada keputusan yang berada di luar kendali kita,” tulis Layvin Kurzawa dalam instagram pribadinya, Selasa (2/6).

“Saya menghormati keputusan klub dan pergi dengan penuh rasa syukur atas semua momen yang telah kita lalui bersama,” sambung dia.

Kiprah Kurzawa bersama Persib Bandung terbilang sangat singkat, hanya lima bulan saja. Bek asal Prancis itu didatangkan manajemen Pangeran Biru pada bursa transfer paruh musim Super League 2025/2026 atau pada 25 Januari 2026.

Meski singkat, Kurzawa mengaku bangga bisa berseragam Persib bandung. Apalagi, dia menjadi bagian dari skuad yang sukses membawa Pangeran Biru cetak sejarah dengan mencatat hattrick juara alias juara Liga Indonesia dalam tiga musim beruntun.

“Saya bangga pernah mengenakan jersey ini, merasakan semua emosi bersama kalian, dan menjadi bagian dari keluarga Persib, meski hanya untuk waktu yang singkat,” ujar Kurzawa.

Lebih lanjut, dia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub Persib Bandung termasuk Bobotoh. Kurzawa berharap bisa kembali dipertemukan oleh Pangeran Biru di lain waktu dan kesempatan.