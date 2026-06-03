Bruno Moreira Pergi, Persebaya Bergerak Cepat Incar Winger Asal Portugal

Winger asal Portugal Miguel Pereira jadi bidikan manajemen Persebaya Surabaya. (instagram.com/@miguelpereiraaa11)
JawaPos.com - Kebersamaan Bruno Moreira bersama Persebaya Surabaya resmi berakhir. Winger asal Brasil mengunggah salam perpisahan kepada Bonek melalui laman Instagram pribadi.
"Persebaya, Empat tahun. Empat tahun dengan klub ini, kota ini, dan para penggemar ini. Jika saya bisa mengubah apa-apa tentang perjalanan ini, apakah saya akan melakukannya? Tidak ada. Dari kegagalan saya hingga kemenangan saya... tidak ada," tulis akun @brunomoreira99.
"Terima kasih, Bonek & Bonita, untuk setiap dukungan, setiap doa, dan setiap momen yang tak terlupakan. Saya akan membawa kalian bersama saya selamanya. Terima kasih, Persebaya. Terima kasih, Surabaya, Indonesia. Terima kasih, Tuhan, untuk membimbing saya melalui setiap langkah dalam perjalanan ini. Musim berikutnya, saya akan memulai babak baru di luar Indonesia," ucap Bruno.
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Pada Super League 2025/2026, Bruno mencetak 12 gol dan delapan assist dari 28 penampilan serta membawa tim finish di posisi empat klasemen akhir.
Sebagai pengganti Bruno Moreira, Persebaya dirumorkan sudah mencapai kesepakatan dengan winger asal Portugal Miguel Pereira. Sang pemain pada musim lalu membela Lusitania FC Lourosa di kasta kedua sepak bola Portugal.
Pemain 27 tahun dapat bermain di tiga posisi di lini depan mulai dari sayap kiri, sayap kanan, dan striker. Torehan Pereira pada musim 2025/2026 cukup menjanjikan dengan mencetak sembilan gol dan enam asis dan 36 pertandingan.
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Berasal dari negara yang sama dengan pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, tentu akan memudahkan sang pemain untuk beradaptasi di liga Indonesia.
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