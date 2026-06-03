Tangis Perpisahan untuk Bruno Moreira, Jacksen F. Tiago hingga Rendi Irwan Kompak Lepas Sang Kapten Persebaya Surabaya

Bruno Moreira mendapat banjir ucapan perpisahan dari pemain, mantan pemain, dan legenda Persebaya Surabaya setelah resmi meninggalkan Green Force pada 2 Juni 2026. (Instagram @brunomoreira99)
JawaPos.com - Bruno Moreira mendapat banjir doa dan salam perpisahan dari pemain, mantan pemain, hingga legenda Persebaya Surabaya setelah memutuskan hengkang pada Selasa (2/6). Kepergian sang kapten menandai berakhirnya perjalanan empat musim yang penuh kenangan, prestasi, dan ikatan emosional bersama Green Force serta Bonek dan Bonita.
Keputusan Bruno Moreira meninggalkan Persebaya Surabaya menjadi kabar yang mengaduk perasaan banyak pihak. Sosok asal Brasil itu bukan hanya pemain asing biasa, tetapi telah menjelma menjadi figur penting di ruang ganti maupun di lapangan.
Kabar perpisahan tersebut pertama kali disampaikan melalui akun Instagram pribadi miliknya. Dalam unggahan yang menyentuh hati, Bruno Moreira mengenang perjalanan empat tahun yang membentuk dirinya sebagai pemain dan pemimpin.
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Gelombang ucapan perpisahan langsung memenuhi kolom komentar unggahan Bruno Moreira. Rekan-rekan setim yang masih aktif hingga para mantan pemain Persebaya Surabaya ikut memberikan doa terbaik untuk perjalanan berikutnya.
Francisco Rivera menjadi salah satu yang paling awal memberikan respons. Pemain asal Meksiko tersebut menuliskan kalimat singkat namun penuh makna.
"Legenda!! Selalu yang terbaik untukmu," tulis Francisco Rivera.
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Milos Raickovic juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada sang kapten. Gelandang asal Montenegro itu mengaku senang pernah berbagi lapangan bersama Bruno Moreira.
"Capt, senang sekali bisa berbagi lapangan denganmu. Semoga sukses, semuanya berjalan dengan baik!" tulis Milos Raickovic.
Sementara itu, Risto Mitrevski menyebut Bruno Moreira sebagai mesin tim. Bek asal Makedonia Utara tersebut mendoakan kesuksesan bagi pemain berusia 27 tahun itu.
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