5 Bintang Asing Hengkang Sekaligus! Bernardo Tavares Mulai Cuci Gudang, Persebaya Surabaya Siapkan Wajah Baru

Bruno Moreira resmi berpamitan dari Persebaya Surabaya setelah empat musim membela Green Force dan menjadi kapten tim. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi ditinggal lima pemain asing menjelang musim 2026/2027 setelah Bruno Moreira menyampaikan salam perpisahan pada Selasa (2/6). Kepergian sang kapten melengkapi eksodus Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Pedro Matos, dan Milos Raickovic, sekaligus menjadi sinyal dimulainya perombakan besar skuad racikan Bernardo Tavares untuk menyambut musim depan.
Bruno Moreira menjadi nama terbesar dalam daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya Surabaya musim ini. Winger asal Brasil itu mengakhiri kebersamaan selama empat musim yang penuh kenangan bersama Green Force.
Melalui akun Instagram pribadinya, Bruno Moreira menyampaikan pesan emosional kepada klub, kota Surabaya, serta Bonek dan Bonita. Dia menyebut empat tahun terakhir sebagai perjalanan luar biasa yang membentuk dirinya menjadi pribadi dan pemain yang lebih baik.
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“Empat tahun bersama klub ini, kota ini, dan para penggemar ini. Jika saya bisa mengubah apa pun tentang perjalanan ini, akankah saya? Sama sekali tidak,” tulis Bruno Moreira.
Berdasar informasi yang didapat JawaPos.com, terdapat tiga alasan utama yang membuat Bruno Moreira memutuskan hengkang. Pertama, dia ingin melanjutkan karier di luar Indonesia.
Alasan kedua, Bruno ingin merasakan kompetisi level tertinggi Asia yakni ACL Elite. Saat ini tidak ada klub Indonesia yang tampil di kompetisi tersebut sehingga peluang itu harus dicari di luar negeri. Sementara alasan ketiga berkaitan dengan keputusan pribadi sang pemain.
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Meski Persebaya Surabaya sempat menawarkan kontrak baru dengan nilai gaji yang lebih tinggi, Bruno tetap memilih meninggalkan Indonesia demi mengejar target karirnya.
Kepergian Bruno Moreira meninggalkan warisan statistik yang impresif. Selama empat musim membela Persebaya Surabaya, pemain berusia 27 tahun itu menjadi salah satu sosok paling konsisten di lini serang.
Pada musim 2025/2026, Bruno tampil dalam 28 pertandingan Super League dengan torehan 12 gol dan 8 assist. Catatan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain paling produktif di skuad Green Force musim lalu.
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