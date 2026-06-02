Peran Baru Kevin Diks di Timnas Indonesia, Jadi Mentor Pemain Muda Mathew Baker

JawaPos.com - John Herdman mengungkapkan bahwa Kevin Diks punya peran baru di skuad Timnas Indonesia. Bek Borussia Monchengladbach itu menjadi mentor Mathew Baker di Skuad Garuda.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, telah menentukan 23 pemain untuk melawan mengarungi agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Secara mengejutkan, dia memanggil Mathew Baker.

Ini menjadi pemanggilan perdana Mathew Baker pada skuad senior. Sebab sebelumnya, dia hanya memperkuat Timnas Indonesia U-17. Namanya juga kini masuk dalam skuad U-19 yang akan mengarungi Piala AFF U-19 2026 pada 1 hingga 13 Juni.

Bergabung dengan skuad senior, Mathew Baker bersanding dengan nama-nama senior seperti Kevin Diks dan Rizky Ridho. Herdman menjelaskan, pemanggilan Mathew Baker ke tim senior sesuai dengan program buatannya yakni akselerasi pemain muda. Program ini bertujuan untuk mempercepat karir pemain muda menuju tim senior.

"Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat perkembangan talenta muda. Talenta yang menunjukkan beberapa penanda profil untuk posisi yang kami lihat di tim nasional," jelas Herdman kepada awak media, termasuk JawaPos.com, dikutip pada Selasa (2/6).

"Dia (Mathew) tentu telah menunjukkan bahwa dia dapat mencapai beberapa penanda tersebut di kamp yang kami adakan pada bulan Mei. Kami sangat terkesan dengan apa yang kami lihat," sambungnya.

Program akselerasi tersebut pernah dilakukan oleh Herdman ketika melatih Timnas Kanada. Kala itu, beberapa pemain muda berhasil tembus tim senior. Salah satunya adalah Jonathan David yang kini membela Juventus.

Di Timnas Indonesia, Mathew Baker akan mendapat arahan dari Kevin Diks. Pemain Borussia Monchengladbach itu diplot John Herdman untuk membantu perkembangan pemain berusia 17 tahun di Timnas Indonesia.