Patrick Robson Masuk Radar Persib Bandung, Catat 17 Gol Bersama Preah Khan Reach Svay Rieng di Liga Kamboja Musim Ini

JawaPos.com - Persib Bandung kembali dikaitkan dengan pemain asing menjelang bergulirnya musim baru super league. Kali ini, nama Patrick Robson de Souza Monteiro mencuat sebagai salah satu calon rekrutan Maung Bandung untuk memperkuat lini serang.

Pemain asal Brasil yang saat ini membela Preah Khan Reach Svay Rieng di Liga Kamboja itu dikabarkan akan bergabung dengan Persib pada Juli 2026. Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen klub, rumor transfer ini mulai ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.

Patrick Robson bukan nama asing di sepak bola Asia. Penyerang berusia 28 tahun itu memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi berbeda sebelum akhirnya bersinar bersama Preah Khan Reach Svay Rieng.

Pada musim 2025/2026, Patrick tampil impresif di Liga Kamboja dengan mencatatkan 17 gol dan 8 assist dari 26 pertandingan di semua kompetisi. Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Liga Premier Kamboja.

Pemain yang memiliki tinggi 182 sentimeter itu beroperasi sebagai sayap kiri, tetapi juga mampu dimainkan sebagai penyerang tengah. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah yang bisa dimanfaatkan Persib jika transfer ini benar-benar terealisasi.

Sebelum berkarir di Kamboja, Patrick sempat memperkuat sejumlah klub di Eropa dan Timur Tengah. Dia pernah bermain untuk SV Horn dan Admira Wacker di Austria, kemudian melanjutkan karier bersama Gabala FK di Azerbaijan.

Namanya mulai mendapat perhatian lebih luas ketika membela KF Tirana di Albania. Bersama klub tersebut, Patrick berhasil memenangkan Piala Super Albania 2022 dan menjadi salah satu pemain penting dalam skuad.

Karirnya terus menanjak saat bergabung dengan Hatta Club di Uni Emirat Arab. Di sana dia mencatatkan 11 gol dari 25 pertandingan sebelum akhirnya pindah ke Preah Khan Reach Svay Rieng pada pertengahan 2025.