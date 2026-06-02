Mantan Bintang Liga Champions Masuk Radar! Persib Bandung Dikaitkan dengan Mislav Orsic dan Brandon Thomas Llamas

Mislav Orsic masuk dalam rumor transfer Persib Bandung menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. (Dok. Instagram/@orsic99)
JawaPos.com — Persib Bandung kembali menjadi sorotan bursa transfer Super League 2026/2027 setelah dikabarkan membidik dua pemain berpengalaman Eropa, yakni winger Kroasia Mislav Orsic dan penyerang Spanyol Brandon Thomas Llamas.
Kabar tersebut memunculkan antusiasme Bobotoh karena kedua pemain memiliki rekam jejak di kompetisi elite Eropa dan nilai pasar yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Rumor ketertarikan Persib Bandung terhadap Mislav Orsic pertama kali diungkap akun Instagram @newsroompersib pada Sabtu (30/5/2026).
Dalam unggahannya disebutkan pemain berusia 33 tahun tersebut masuk radar Maung Bandung, meski hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang tercapai.
"Destinasi terdeteksi: Bandung. Mislav Orisic dilaporkan masuk dalam radar Persib Bandung. Pengalaman, kualitas, dan rekam jejak Eropa yang terbukti. Mungkinkah Bandung menjadi tujuan selanjutnya? Rumor. Belum ada kesepakatan," tulis akun tersebut.
Mislav Orsic merupakan winger kiri asal Kroasia yang saat ini memperkuat klub Siprus, Pafos FC.
Pengalamannya di level Eropa membuat namanya menjadi salah satu pemain paling menarik yang dikaitkan dengan Persib Bandung pada jendela transfer kali ini.
Musim 2025/2026, Orsic tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan 4 gol dan 16 assist. Ia juga mengoleksi 3.346 menit bermain, menunjukkan perannya yang cukup penting dalam skuad Pafos.
Yang membuat namanya semakin mencuri perhatian adalah kiprahnya di Liga Champions UEFA musim lalu. Bersama Pafos, Orsic tampil dalam delapan pertandingan dengan torehan dua gol dan dua assist selama 645 menit bermain.
Dua gol tersebut dicetak saat menghadapi Bayern Munchen dan Slavia Prague. Sementara dua assist lahir ketika melawan Slavia Prague dan AS Monaco.
