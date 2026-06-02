Bek Persib Bandung Frans Putros Cetak Sejarah! Jadi Pemain Aktif Liga Indonesia Pertama yang Main di Piala Dunia!

Frans Putros saat merayakan kelolosan Irak ke Piala Dunia 2026 usai kemenangan dramatis di Meksiko. HP miliknya yang sempat hilang sudah ditemukan. (Instagram @fransputros)
JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Frans Putros terpilih ke dalam skuad final Timnas Irak untuk Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Swedia tersebut pun mencetak sejarah dengan menjadi pemain aktif Liga Indonesia pertama yang bermain di Piala Dunia.
Irak resmi mengumumkan 26 nama pemain yang akan mewakili negara di Piala Dunia 2026. Tiga kiper, tujuh bek, tujuh gelandang, serta sembilan penyerang diboyong pelatih Graham Arnold ke Amerika Serikat.
Beberapa nama yang cukup dikenal di skuad ini adalah Zidane Iqbal (mantan pemain Manchester United), Ali Jassim (Como FC), hingga striker haus gol Aymen Hussein.
Pada ajang akbar empat tahunan kali ini, Irak yang kembali tampil setelah absen selama 40 tahun, berada di grup sangat berat dengan tergabung bersama juara dunia 2018 Prancis, juara Piala Afrika 2026 Senegal, dan tim kuda hitam Norwegia.
Jika dimainkan, Frans Putros berkesempatan mendapatkan pengalaman berharga karena akan menghadapi para pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Sadio Mane, dan Erling Haaland.
Adapun terpilihnya Putros tak hanya berkah bagi sang pemain, melainkan juga bagi Persib Bandung yang akan mendapatkan uang kompensasi dari FIFA karena keterlibatan pemainnya dalam agenda tim nasional resmi.
Pelatih: Graham Arnold
Kiper
Fahad Talib
Jalal Hassan
Ahmed Basil
