Persebaya Surabaya Kehilangan Supersub Paling Menjanjikan, Berikut Pencapaian Bruno Paraiba!

Bruno Paraiba bersama Persebaya Surabaya ternyata menjadi pemain supersub paling menjanjikan. (Persebaya)
JawaPos.com - Manajemen Persebaya Surabaya tak memperpanjang masa bakti Bruno Paraiba. Walau begitu, terdapat catatan prestasi yang mungkin bisa disesali manajemen Green Force.
Berdasarkan laporan dari Instagram Transfermarkt.id, Paraiba tercatat sebagai pemain supersub alias pemain yang masuk dari bangku cadangan paling 'mematikan' di Super League 2025/2026.
Pemain asal Brasil itu mencetak 2 assist dan 5 gol sejak bergabung di putaran kedua bersama Persebaya. Dia lebih baik ketimbang pemain lain macam Andrew Jung (Persib Bandung), dan Gustavo Almeida (Persija Jakarta).
Baca Juga:Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Sayang, cedera yang kerap melanda Paraiba menjadi alasan dirinya tak mendapatkan perpanjangan kontrak.
Situasi itu pun membuat netizen yang kemungkinan Bonek meluapkan unek-uneknya di kolom komentar.
"Kesalahan besar Persebaya melepas Bruno Paraiba," ucap @mli***
"Sayang out," lanjut @fai***
Baca Juga:Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
"Syng bngtt, Bruno Paraiba harus out padahal enak mainnya," ujar @put***
"Kenapa dilepas pdhl secara statistik bagus??? karena rawan cedera...BT dan manajemen ga mau ambil resiko untuk musim depan...daaann...penggantinya sdh disiapkan yg secara skill di atas Paraiba," tulis @nan***
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa