Persebaya Surabaya Kehilangan Supersub Paling Menjanjikan, Berikut Pencapaian Bruno Paraiba!

JawaPos.com - Manajemen Persebaya Surabaya tak memperpanjang masa bakti Bruno Paraiba. Walau begitu, terdapat catatan prestasi yang mungkin bisa disesali manajemen Green Force.

Berdasarkan laporan dari Instagram Transfermarkt.id, Paraiba tercatat sebagai pemain supersub alias pemain yang masuk dari bangku cadangan paling 'mematikan' di Super League 2025/2026.

Pemain asal Brasil itu mencetak 2 assist dan 5 gol sejak bergabung di putaran kedua bersama Persebaya. Dia lebih baik ketimbang pemain lain macam Andrew Jung (Persib Bandung), dan Gustavo Almeida (Persija Jakarta).

Sayang, cedera yang kerap melanda Paraiba menjadi alasan dirinya tak mendapatkan perpanjangan kontrak.

Situasi itu pun membuat netizen yang kemungkinan Bonek meluapkan unek-uneknya di kolom komentar.

"Kesalahan besar Persebaya melepas Bruno Paraiba," ucap @mli***

"Sayang out," lanjut @fai***

"Syng bngtt, Bruno Paraiba harus out padahal enak mainnya," ujar @put***