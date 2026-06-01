Bernardo Tavares Bahagia Fransisco Rivera Perpanjang Kontrak dengan Persebaya

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyambut bahagia keputusan manajemen yang memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, dengan durasi tiga musim ke depan.

"Rivera adalah pemain spesial bagi Persebaya. Sejak Januari, performanya sangat konsisten, baik lewat gol maupun assist yang dia ciptakan untuk tim," kata Tavares, Senin (1/6).

Ia menilai perpanjangan kontrak Rivera yang merupakan salah satu pemain pilar utama tim sepanjang musim 2025/2026 itu menjadi kabar penting bagi Persebaya dalam menyongsong kompetisi musim baru.

Menurut pelatih asal Portugal itu, kontribusi Rivera terlihat jelas melalui performa sebagai motor serangan dengan kemampuan menciptakan peluang, mengalirkan bola, hingga menyelesaikan peluang menjadi gol.

Sepanjang musim 2025/2026 Rivera tampil dalam 30 pertandingan dengan torehan 13 gol dan 10 assist, sekaligus masuk dalam jajaran Best XI Super League 2025/2026.

"Statistik itu menunjukkan kontribusinya sangat besar untuk tim. Selain itu, dia juga masuk dalam Best XI liga. Itu menjadi bukti kualitas dan konsistensinya sepanjang musim," ujarnya.

Tavares menegaskan keputusan mempertahankan Rivera merupakan langkah tepat karena pemain berusia 31 tahun tersebut tidak hanya berkontribusi di lapangan, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan tim.