Edi Yulianto
Senin, 1 Juni 2026 | 23.39 WIB

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

Milos Raickovic merayakan gol bersama pemain Persebaya Surabaya usai tampil gemilang lawan PSBS Biak. (Persebaya)

JawaPos.com - Satu per satu misteri siapa dipertahankan atau sebaliknya oleh manajemen Persebaya Surabaya mulai terkuak. Terkini, gelandang enerjik Milos Raickovic kabarnya tak dipertahankan untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

Kabar itu terungkap lewat unggahan Instagram @persebayafans.27, di mana unggahan Thankyou Milos @milos_rai terungkap. Dalam unggahan itu juga diunggah pernyataan Raickovic.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di klub (kecuali satu orang) atas dukungan, kepercayaan, dan momen-momen yang kita lalui bersama selama saya berada di Persebaya," tulisnya.

"Sungguh suatu kehormatan dan hak istimewa untuk mengenakan seragam Persebaya."

"Saya selalu memberikan yang terbaik untuk klub ini dan saya sangat puas dengan musim yang telah berlalu."

"Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Bonek dan Bonita-semangat, loyalitas, dan energi luar biasa kalian membuat klub ini benar-benar menakjubkan. Bermain di hadapan kalian adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan."

"Persebaya adalah klub hebat yang selalu pantas mendapatkan hasil terbaik, dan saya yakin bahwa masa depan akan membawa kesuksesan dan trofi."

"Mungkin jalan kita akan bertemu lagi di masa depan. Salam, satu, nyali, WANI! 36," curhatan Raickovic.

Pernyataan itu sontak membuat Bonek dan Bonita memberikan beragam komentar, mulai penasaran hingga menyesali kebijakan itu.

