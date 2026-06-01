Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

JawaPos.com - Rumor transfer Super League kembali memanas. Kali ini melibatkan salah satu pemain Bali United yang dirumorkan akan merapat ke Persebaya Surabaya musim depan.

Beredar rumor yang dikabarkan dari akun @bali_football bahwa ada satu pemain yang bakal merapat ke Persebaya. Namun, akun tersebut tidak membocorkan nama pemain Bali United yang dimaksud.

"Musim depan dipastikan akan ada pemain Bali United yang ke Surabaya, ditunggu aja Cak," tulis akun @bali_football di kolom komentar akun Instagram @psbynews.

Mengenai pemain Bali United yang bakal mendekat ke Persebaya, akun X @baadilaoscar mulai menyebut satu nama. Dia adalah Rahmat Arjuna pemain sayap kanan lincah yang masih berusia 22 tahun.

"Kalau kata @Bali_Football ada pemain Bali United yang akan bergabung dengan Persebaya musim depan ? Sumber EJ mengatakan Persebaya tertarik dengan Rahmat Arjuna. Namun sayang, RA masih memiliki kontrak hingga tiga musim ke depan. Lantas siapa pemain BU yang dimaksud @Bali_Football?," tulis akun X @baadilaoscar.

Meski nama pemain Bali United belum diketahui dan Rahmat Arjuna masih punya kontrak, Bonek sudah mengantongi pemain yang diharapkan untuk bergabung Persebaya. Berikut ini, ada tiga pemain Bali United yang sering disebutkan Bonek di kolom komentar akun @psbynews.

1. Irfan Jaya Irfan Jaya menjadi salah satu nama pemain yang paling banyak disebutkan Bonek di kolom komentar. Bagi Bonek, pemain 30 tahun tersebut merupakan pahlawan bagi Persebaya yang mengantarkan Green Force menuju Liga Indonesia pada 2017.

Musim lalu, Irfan Jaya juga digosipkan bakal pulang ke Persebaya. Namun, kontraknya justru diperpanjang Bali United hingga 31 Mei 2027.