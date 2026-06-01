Persebaya Surabaya Satu Abad Tahun Depan, Para Legenda Berharap Raih Gelar Juara

Alex Martins saat memperkuat Dewa United Banten FC dengan torehan gol impresif yang kini diharapkan berlanjut bersama Persebaya Surabaya. (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan berusia 100 tahun atau satu abad pada 2027. Para legenda Green Force memiliki satu harapan pada usia satu abad tersebut. Yaitu meraih gelar juara.
"Jujur, kami sangat rindu gelar juara. Sebab, terakhir kali Persebaya menjadi juara pada 2004. Sudah lebih dari 20 tahun," kata Ronald Pieters kepada Jawa Pos. Ronald ikut membawa Persebaya menjuarai Liga Indonesia 1996-1997.
Baginya, gelar juara sangat penting. Sebab, hal itu dapat mengakhiri dahaga gelar yang dirasakan suporter selama 22 tahun. Namun, Ronald menyadari bahwa menjadi juara bukanlah perkara mudah. Karena itu, dia memiliki beberapa saran.
"Mulai dari sekarang, kerangka tim harus dipersiapkan. Lalu, ada satu hal lagi yang penting, yaitu kebersamaan tim dan manajemen. Semuanya harus merasa memiliki dan menjadi bagian dari Persebaya," beber pria yang semasa bermain berposisi sebagai striker itu.
Manajemen Green Force mulai berbenah dengan mendatangkan lima pemain baru. Mereka adalah Walber Motta, Alex Martins, Yuran Fernandes, Miguel Pereira, dan Ramadhan Sananta.
Belum lagi, Green Force juga telah mengamankan tanda tangan pemain pilar. Sebut saja Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko itu mendapat kontrak baru untuk tiga musim ke depan.
Menurut Ronald Pieters, komposisi pemain sangat penting.
"Kerangka tim harus bagus. Ingat, pada musim 1996-1997 Persebaya bisa menjadi juara karena diperkuat oleh pemain-pemain terbaik pada saat itu," terangnya.
Selain skuad yang apik, Ronald juga berpesan satu hal. "Kalau mau juara, semua harus kompak," tegasnya.
Harus Punya Militansi
Anang Ma'ruf memiliki harapan yang sama dengan Pace. Mantan bek yang membawa Persebaya menjuarai Liga Indonesia 1996-1997 dan 2004 itu berharap puasa gelar segera berakhir.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!