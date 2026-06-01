Persebaya Surabaya Satu Abad Tahun Depan, Para Legenda Berharap Raih Gelar Juara

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan berusia 100 tahun atau satu abad pada 2027. Para legenda Green Force memiliki satu harapan pada usia satu abad tersebut. Yaitu meraih gelar juara.

"Jujur, kami sangat rindu gelar juara. Sebab, terakhir kali Persebaya menjadi juara pada 2004. Sudah lebih dari 20 tahun," kata Ronald Pieters kepada Jawa Pos. Ronald ikut membawa Persebaya menjuarai Liga Indonesia 1996-1997.

Baginya, gelar juara sangat penting. Sebab, hal itu dapat mengakhiri dahaga gelar yang dirasakan suporter selama 22 tahun. Namun, Ronald menyadari bahwa menjadi juara bukanlah perkara mudah. Karena itu, dia memiliki beberapa saran.

"Mulai dari sekarang, kerangka tim harus dipersiapkan. Lalu, ada satu hal lagi yang penting, yaitu kebersamaan tim dan manajemen. Semuanya harus merasa memiliki dan menjadi bagian dari Persebaya," beber pria yang semasa bermain berposisi sebagai striker itu.

Manajemen Green Force mulai berbenah dengan mendatangkan lima pemain baru. Mereka adalah Walber Motta, Alex Martins, Yuran Fernandes, Miguel Pereira, dan Ramadhan Sananta.

Belum lagi, Green Force juga telah mengamankan tanda tangan pemain pilar. Sebut saja Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko itu mendapat kontrak baru untuk tiga musim ke depan.

Menurut Ronald Pieters, komposisi pemain sangat penting.

"Kerangka tim harus bagus. Ingat, pada musim 1996-1997 Persebaya bisa menjadi juara karena diperkuat oleh pemain-pemain terbaik pada saat itu," terangnya.

Selain skuad yang apik, Ronald juga berpesan satu hal. "Kalau mau juara, semua harus kompak," tegasnya.

Harus Punya Militansi