Andika Rachmansyah
Senin, 1 Juni 2026 | 18.29 WIB

Mimpi Striker Persija Jakarta Terwujud! Eksel Runtukahu Bakal Habis-habisan Demi Rebut Tempat di Timnas Indonesia

Striker Persija Jakarta Eksel Runtukahu (kiri) dalam TC bersama Timnas Indonesia di Jakarta. (Dok. Instagram/@eksel_runtukahu)

JawaPos.com - Striker Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, sangat senang bisa mendapat panggilan ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Namun Eksel tak ingin sekadar ikut TC saja, melainkan bertekad merebut tempat di Skuad Garuda.

Impian Eksel untuk tampil membela Timnas Indonesia akhirnya terwujud. Striker berusia 27 tahun itu pernah mengungkapkan impiannya tersebut dalam wawancara pertamanya usai resmi berseragam Persija Jakarta pada 24 Juni 2025.

“Kenapa saya pilih di tempat ini, Persija, semoga sebelum umur 30 bisa masuk ke Tim Nasional,” kata Eksel, dipetik dari laman Persija Jakarta, Senin (1/6/2026).

Sepuluh bulan berselang momen fantastis hadir, harapan tersebut pun akhirnya menjadi kenyataan. Nama Eksel masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk TC di Jakarta pada 26-30 Mei 2026 dalam proyeksi Piala AFF 2026.

Panggilan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Penampilan impresifnya bersama Persija Jakarta sukses membawa Eksel mendapatkan panggilan ke TC Timnas Indonesia. Tercatat, Ia tampil dalam 23 pertandingan dan mencatatkan enam gol untuk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Eksel mengaku sangat senang karena mimpi ke Timnas Indonesia akhirnya terwujud. Panggilan tersebut membuat motivasinya semakin besar untuk terus berkembang di masa depan.

“Bagi saya, ini jadi salah satu mimpi yang akhirnya terwujud. Tentu saya sangat bangga dan bersyukur bisa mendapat kesempatan ikut TC Timnas,” ujar Eksel.

“Ini juga jadi motivasi besar buat saya untuk terus berkembang dan bekerja lebih keras lagi ke depannya,” sambungnya.

Lebih jauh, Eksel mengungkapkan targetnya. Meski baru pertama kali mendapat panggilan, ia menegaskan bakal habis-habisan demi menjadi bagian dari skuad final Timnas Indonesia.

“Target saya tentu ingin memberikan yang terbaik di setiap kesempatan, terutama saat latihan. Saya juga berharap bisa terus berkembang dan nantinya mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian dari skuat Timnas di ajang resmi,” tegas Eksel.

