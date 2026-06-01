Perjuangan Dimulai! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar di Piala AFF U-19 2026

Mathew Baker bersama Timnas Indonesia U-19 akan memulai perjuangan dengan menghadapi Myanmar di Piala AFF U-19 2026. (Dok. Instagram/@mat_baker09)
JawaPos.com - Piala AFF U-19 2026 akan mulai bergulir pada 1 hingga 14 Juni 2026. Timnas Indonesia U-19 pun akan memulai perjuangannya di ajang kelompok umur bergengsi se-ASEAN tersebut.
Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-19 tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Skuad Garuda Muda akan memainkan seluruh pertandingan fase grup di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan.
Timnas Indonesia U-19 akan memulai perjuangan pada ajang tersebut dengan menghadapi Myanmar. Sesuai jadwal, laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin (1/6/2026) dengan waktu kick-off pukul 20.00 WIB.
Pertandingan tersebut sangat penting bagi Timnas Indonesia U-19. Garuda Muda harus mencuri kemenangan guna mempermulus lajunya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U-19 2026.
Juara grup akan otomatis merebut tiket semifinal, sementara satu lainnya diambil dari peringkat kedua terbaik. Maka itu, Timnas Indonesia U-19 harus memulai perjalanannya dengan hasil positif agar sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain.
Seperti yang sudah diulas di atas, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin (1/6) pukul 20.00 WIB. Laga tersebut memang jauh dimainkan di pulau Sumatera, tapi tenang, para pendukung Garuda Muda tetap bisa mengawal perjuangan Mathew Baker cs dari jarak jauh.
Duel Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar dapat disaksikan di saluran televisi nasional Indosiar dan SCTV. Selain itu, laga tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming melalui platform Vidio.
Berikut link live streaming di Vidio: https://vid.id/kx5pj2
Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, membawa 23 pemain terbaik untuk mengarungi ajang tersebut. Skuad Garuda diperkuat enam pemain diaspora, yakni Mathew Baker (Melbourne City), Timothy Baker (Western United), Eizar Jacob (Sydney FC), Amar Brkic (SV Darmstadt, Welber Jardim (Sao Paulo), dan Zinadein Ardiansyah (Sydney FC).
Timnas Indonesia U-19 bisa dibilang menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Mengingat Garuda Muda tidak hanya berstatus sebagai tuan rumah, melainkan juga sebagai juara bertahan.
