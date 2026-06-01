Dirilis! Ini Skuad Timnas Indonesia Hadapi Oman dan Mozambik, Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak

JawaPos.com - Skuad Timnas Indonesia untuk melawan Oman dan Mozambik pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 telah dirilis. Pelatih John Herdman memilih 23 pemain terbaiknya untuk mengarungi agenda tersebut.

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Seluruh pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Menatap laga tersebut, PSSI resmi merilis daftar 23 pemain tersebut Timnas Indonesia pada Minggu (31/5) malam WIB. Yang menarik, pemain Persija Jakarta mendominasi daftar panggilan Skuad Garuda kali ini.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mengirim empat pemain yakni Rizky Ridho, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra. Persija Jakarta pun menjadi tim terbanyak yang menyumbang pemain ke Timnas Indonesia.

Dari keempat nama tersebut, Rayhan Hannan menjadi nama terbaru yang dipanggil oleh Herdman. Sementara Rizky Ridho, Mauro, dan Dony Tri, sebelumnya sudah merasakan kepemimpinan Herdman ketika Timnas Indonesia tampil di turnamen FIFA Series pada Maret 2026.

Setelah Persija Jakarta, ada Persib Bandung yang menjadi tim terbanyak kedua penyumbang pemain ke Timnas Indonesia. Skuad berjuluk Pangeran Biru itu menyumbang dua pemain, yakni Beckham Putra dan Saddil Ramdani.

Nama Saddil cukup menyita perhatian, karena akhirnya kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah terpinggirkan oleh dua pelatih sebelumnya selama kurang lebih dua tahun. Terakhir kali, ia bermain untuk Skuad Garuda pada Januari 2024 dalam laga uji coba kontra Libya.

Selain itu, terdapat nama lain yang sangat menyita perhatian pencinta sepak bola tanah air. Secara mengejutkan, Herdman memanggil Mathew Baker, bintang Timnas Indonesia U-19.

Mathew Baker sendiri sebenarnya tak dipanggil dalam daftar skuad sementara yang berisikan 44 pemain untuk pemusatan latihan. Akan tetapi, pemain berusia 17 tahun itu sempat dibawa pada pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Stadion Madya beberapa hari lalu.