Kekalahan dari Persija Sisakan Kebahagiaan bagi Arthur Irawan, Ini Penyebabnya

Pelatih kiper Persik Kediri Carlos Fernando Salomao dos Santos (kanan) dan Arthur Irawan. (Dok. Salomao)
JawaPos.com - Laga kandang terakhir Persik Kediri pada kompetisi BRI Super League 2025/26 meninggalkan kesan mendalam bagi Arthur Irawan. Meski Macan Putih harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 1-3, suasana yang tercipta di Stadion Brawijaya justru menjadi momen yang paling membekas bagi pemilik klub tersebut.
Ribuan Persikmania yang memenuhi tribun stadion menghadirkan atmosfer yang jarang terlihat sepanjang musim ini. Dukungan tanpa henti dari para suporter membuat Arthur merasa bangga sekaligus terharu.
Menurutnya, kehadiran suporter dalam jumlah besar memberikan energi tersendiri bagi tim. Bahkan, euforia yang tercipta pada pertandingan tersebut masih terus ia rasakan hingga saat ini.
"Hasil pertandingan memang tidak sesuai harapan. Namun saya sangat senang melihat stadion penuh. Saya menikmati suasana itu dan merasa terharu. Walaupun tim kalah, atmosfer yang tercipta sangat luar biasa. Sampai sekarang kesannya masih terasa," ujar Arthur.
Mantan kapten Persik Kediri itu mengaku merindukan suasana stadion yang dipenuhi suporter. Ia berharap dukungan serupa dapat terus hadir pada musim depan sehingga semangat pemain dan tim semakin meningkat.
Arthur juga menjelaskan bahwa perjalanan Persik Kediri sepanjang musim 2025/26 tidak berjalan mudah, khususnya dalam menggelar pertandingan kandang. Sejumlah faktor di luar lapangan turut memengaruhi tingkat kehadiran penonton di Stadion Brawijaya.
Salah satunya adalah persoalan risk assessment yang membuat Persik harus menjalani beberapa pertandingan kandang di luar Kediri.
Tercatat, tim asuhan Marcos Reina empat kali memainkan laga kandang di Gresik karena kendala tersebut.
Selain itu, jadwal pertandingan yang tidak selalu berlangsung pada akhir pekan juga menjadi faktor yang memengaruhi antusiasme penonton. Banyak pertandingan digelar pada hari kerja sehingga tidak semua suporter memiliki kesempatan untuk hadir langsung ke stadion.
