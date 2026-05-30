Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 31 Mei 2026 | 01.06 WIB

Moncer di Sesi Latihan Timnas Indonesia, Jens Raven Borong Tiga Gol dalam Laga Internal

Jens Raven menjadi salah satu dari 12 pemain U-23 yang dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. (Instagram/@jensraven9) - Image

Jens Raven menjadi salah satu dari 12 pemain U-23 yang dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. (Instagram/@jensraven9)

JawaPos.com - Penyerang muda Timnas Indonesia, Jens Raven, menunjukkan performa menjanjikan dalam sesi game internal yang digelar pada Sabtu pagi.

Pemain berusia 20 tahun itu tampil sebagai bintang lapangan setelah mencetak hattrick dan membantu Tim Putih meraih kemenangan tipis 5-4 atas Tim Merah.

Laga internal tersebut menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sebanyak 24 pemain yang mengikuti pemusatan latihan dibagi menjadi dua kelompok, yakni Tim Merah dan Tim Putih, untuk menguji kesiapan fisik maupun taktik sebelum pertandingan resmi.

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi dan menghadirkan sembilan gol. Tim Putih akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4, sementara Jens Raven menjadi sorotan berkat kontribusi tiga gol yang dicetaknya sepanjang laga.

Ketajaman Raven tentu menjadi kabar positif bagi tim pelatih. Pemain yang saat ini memperkuat Bali United tersebut memang dikenal memiliki naluri mencetak gol yang cukup baik. Dengan postur 187 sentimeter, ia mampu menjadi target man sekaligus memberi ancaman melalui pergerakan di dalam kotak penalti.

Penampilan apik ini juga menambah kepercayaan diri Raven yang tengah berupaya menembus skuad utama Timnas Indonesia secara reguler.

Persaingan di sektor penyerang saat ini terbilang ketat, sehingga setiap sesi latihan dan pertandingan internal menjadi kesempatan penting bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka.

Sejak memperkuat kelompok usia Timnas Indonesia, Raven telah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Ia menjadi salah satu penyerang muda yang dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan Garuda dalam jangka panjang.

Meski hanya berlangsung dalam sesi latihan internal, performa Raven tetap menarik perhatian. Kemampuannya memanfaatkan peluang serta penyelesaian akhir yang efektif menjadi modal penting menjelang pertandingan internasional yang akan datang.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
John Herdman Puji Bintang Persija Jakarta Rayhan Hannan: Pemain Muda yang Bagus! - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Puji Bintang Persija Jakarta Rayhan Hannan: Pemain Muda yang Bagus!

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.12 WIB

John Herdman Undang Mitchell Baker dan Luke Vickery ke TC Timnas Indonesia, Ini Alasannya! - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Undang Mitchell Baker dan Luke Vickery ke TC Timnas Indonesia, Ini Alasannya!

Minggu, 31 Mei 2026 | 19.07 WIB

Kevin Diks dan Emil Audero Sudah Sampai di Jakarta, Persiapan FIFA Macthday - Image
Sepak Bola Indonesia

Kevin Diks dan Emil Audero Sudah Sampai di Jakarta, Persiapan FIFA Macthday

Minggu, 31 Mei 2026 | 15.05 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore