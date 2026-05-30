Moncer di Sesi Latihan Timnas Indonesia, Jens Raven Borong Tiga Gol dalam Laga Internal

Jens Raven menjadi salah satu dari 12 pemain U-23 yang dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. (Instagram/@jensraven9)
JawaPos.com - Penyerang muda Timnas Indonesia, Jens Raven, menunjukkan performa menjanjikan dalam sesi game internal yang digelar pada Sabtu pagi.
Pemain berusia 20 tahun itu tampil sebagai bintang lapangan setelah mencetak hattrick dan membantu Tim Putih meraih kemenangan tipis 5-4 atas Tim Merah.
Laga internal tersebut menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sebanyak 24 pemain yang mengikuti pemusatan latihan dibagi menjadi dua kelompok, yakni Tim Merah dan Tim Putih, untuk menguji kesiapan fisik maupun taktik sebelum pertandingan resmi.
Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi dan menghadirkan sembilan gol. Tim Putih akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4, sementara Jens Raven menjadi sorotan berkat kontribusi tiga gol yang dicetaknya sepanjang laga.
Ketajaman Raven tentu menjadi kabar positif bagi tim pelatih. Pemain yang saat ini memperkuat Bali United tersebut memang dikenal memiliki naluri mencetak gol yang cukup baik. Dengan postur 187 sentimeter, ia mampu menjadi target man sekaligus memberi ancaman melalui pergerakan di dalam kotak penalti.
Penampilan apik ini juga menambah kepercayaan diri Raven yang tengah berupaya menembus skuad utama Timnas Indonesia secara reguler.
Persaingan di sektor penyerang saat ini terbilang ketat, sehingga setiap sesi latihan dan pertandingan internal menjadi kesempatan penting bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka.
Sejak memperkuat kelompok usia Timnas Indonesia, Raven telah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Ia menjadi salah satu penyerang muda yang dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan Garuda dalam jangka panjang.
Meski hanya berlangsung dalam sesi latihan internal, performa Raven tetap menarik perhatian. Kemampuannya memanfaatkan peluang serta penyelesaian akhir yang efektif menjadi modal penting menjelang pertandingan internasional yang akan datang.
