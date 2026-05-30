Guncang Dunia! FA7 Indonesia Ukir Sejarah di Honduras 2026, Kini Siap Tumbangkan Brasil

Timnas Indonesia FA7 mampu menembus empat besar turnamen dunia setelah masuk babak semifinal IFA7 World Championship 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari ajang IFA7 World Championship 2026. Tim FA7 Indonesia sukses menggemparkan dunia setelah memastikan langkah ke babak semifinal dan mencatat sejarah sebagai tim sepak bola 7 Indonesia pertama yang mampu menembus empat besar turnamen dunia.
Prestasi luar biasa ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi peserta. Melainkan telah menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di kancah Football 7 internasional.
Sepanjang turnamen, skuad Merah Putih tampil penuh semangat dan menunjukkan mental baja saat menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara. Dengan permainan disiplin, kerja sama tim solid, dan daya juang tanpa kompromi, FA7 Indonesia menyingkirkan sejumlah pesaing kuat untuk mengamankan tempat di semifinal.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Presiden FA7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro.
”Saya bangga dan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, ofisial, sponsor, serta masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan penuh selama perjuangan tim di Honduras,” ucap Bambang Pramukantoro
”Ini adalah pencapaian bersejarah bagi Football 7 Indonesia. Semua elemen tim telah bekerja keras dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level dunia,” sambung dia.
Namun perjuangan belum selesai. Tantangan terbesar justru sudah menunggu di depan mata. Pada Sabtu sore waktu Honduras atau Minggu (31/5) pagi hari waktu Indonesia, FA7 Indonesia akan menghadapi salah satu kekuatan terbesar dunia, Brazil. Duel semifinal itu diprediksi menyedot perhatian pecinta sepak bola internasional.
Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertaruhan gengsi, kebanggaan bangsa, dan kesempatan emas untuk mencetak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Jika mampu menaklukkan Brasil, FA7 Indonesia akan melangkah ke partai final dan membuka peluang menjadi juara dunia Football 7.
