Andre Rizal Hanafi
Minggu, 31 Mei 2026 | 01.00 WIB

Mees Hilgers Muncul di Bandara Hamad Qatar, Muncul Spekulasi soal Pemanggilan Timnas Indonesia

Mees Hilgers. (Istimewa)

JawaPos.com - Keberadaan bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, menjadi perhatian publik setelah dirinya terpantau berada di Bandara Internasional Hamad, Qatar.

Bandara tersebut dikenal sebagai salah satu titik transit utama bagi penerbangan dari Eropa menuju berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia.

Munculnya Hilgers di Qatar langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pendukung Timnas Indonesia.

Salah satu narasi yang berkembang menyebut bahwa pemain berusia 25 tahun itu kemungkinan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi tujuan perjalanan Hilgers. Karena itu, berbagai asumsi yang beredar masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Di sisi lain, kondisi kebugaran Hilgers juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Bek yang bermain di Belanda tersebut diketahui masih menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera ACL.

Cedera tersebut membuatnya harus menepi dalam waktu yang cukup panjang dan fokus menjalani program rehabilitasi.

Dalam beberapa pekan terakhir, perkembangan pemulihan Hilgers terbilang positif. Ia sudah mulai kembali menjalani latihan di lapangan sebagai bagian dari proses mengembalikan kondisi fisik dan kebugarannya.

Meski demikian, sejumlah laporan sebelumnya memperkirakan bahwa proses pemulihan total baru akan tercapai pada Agustus hingga September 2026.

Editor: Banu Adikara
