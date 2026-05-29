Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 30 Mei 2026 | 02.20 WIB

Maarten Paes Lamar Luna Bijl Saat Liburan Jelang FIFA Matchday Juni 2026, Netizen Ikut Bahagia

Aksi Maarten Paes menjaga gawang Ajax Amsterdam. (Instagram Maarten Paes) - Image

Aksi Maarten Paes menjaga gawang Ajax Amsterdam. (Instagram Maarten Paes)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. Di tengah waktu libur sebelum agenda FIFA Matchday Juni 2026, Paes membagikan momen spesial dalam kehidupan pribadinya dengan melamar sang kekasih, Luna Bijl.

Momen tersebut diumumkan langsung oleh Paes melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang dibagikan, penjaga gawang berusia 28 tahun itu terlihat berlutut sambil memperlihatkan cincin lamaran kepada Luna Bijl.

Suasana romantis yang sederhana namun hangat langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia.

Maarten Paes melamar sang kekasih, Luna Bijl. (Istimewa)

Unggahan itu pun segera dipenuhi komentar ucapan selamat dari rekan sesama pemain, fans Timnas Indonesia, hingga netizen dari Belanda.

Banyak pendukung Garuda ikut merasa bahagia melihat sisi lain dari sosok Maarten Paes yang selama ini dikenal tenang di bawah mistar.

Luna Bijl sendiri merupakan model ternama asal Belanda yang sudah cukup lama dikenal di industri fashion internasional. Ia beberapa kali tampil dalam berbagai kampanye brand besar dunia dan aktif di dunia modeling Eropa. Hubungannya dengan Maarten Paes juga sudah cukup lama terjalin.

Keduanya diketahui mulai berpacaran sejak tahun 2021. Selama menjalin hubungan, Paes dan Luna beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama di berbagai kesempatan, baik saat liburan maupun dalam momen santai sehari-hari.

Meski begitu, pasangan ini termasuk cukup jarang mengumbar kehidupan pribadi secara berlebihan di media sosial.

Kabar pertunangan tersebut datang di tengah persiapan Paes menyambut agenda penting bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Hector Souto Sebut Timnas futsal Indonesia ingin Hadapi Skuad Eropa pada FIFA Matchday - Image
Sepak Bola Indonesia

Hector Souto Sebut Timnas futsal Indonesia ingin Hadapi Skuad Eropa pada FIFA Matchday

Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.11 WIB

Cek Harga Tiket Timnas Indonesia versus Oman dan Mozambik di FIFA Matchday - Image
Sepak Bola Indonesia

Cek Harga Tiket Timnas Indonesia versus Oman dan Mozambik di FIFA Matchday

Jumat, 29 Mei 2026 | 17.37 WIB

TC Timnas Indonesia Dimulai Besok, Thom Haye dan Shayne Pattynama Sudah Tiba di Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

TC Timnas Indonesia Dimulai Besok, Thom Haye dan Shayne Pattynama Sudah Tiba di Jakarta

Rabu, 27 Mei 2026 | 02.31 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore