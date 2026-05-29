Maarten Paes Lamar Luna Bijl Saat Liburan Jelang FIFA Matchday Juni 2026, Netizen Ikut Bahagia

Aksi Maarten Paes menjaga gawang Ajax Amsterdam. (Instagram Maarten Paes)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. Di tengah waktu libur sebelum agenda FIFA Matchday Juni 2026, Paes membagikan momen spesial dalam kehidupan pribadinya dengan melamar sang kekasih, Luna Bijl.
Momen tersebut diumumkan langsung oleh Paes melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang dibagikan, penjaga gawang berusia 28 tahun itu terlihat berlutut sambil memperlihatkan cincin lamaran kepada Luna Bijl.
Suasana romantis yang sederhana namun hangat langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia.
Unggahan itu pun segera dipenuhi komentar ucapan selamat dari rekan sesama pemain, fans Timnas Indonesia, hingga netizen dari Belanda.
Banyak pendukung Garuda ikut merasa bahagia melihat sisi lain dari sosok Maarten Paes yang selama ini dikenal tenang di bawah mistar.
Luna Bijl sendiri merupakan model ternama asal Belanda yang sudah cukup lama dikenal di industri fashion internasional. Ia beberapa kali tampil dalam berbagai kampanye brand besar dunia dan aktif di dunia modeling Eropa. Hubungannya dengan Maarten Paes juga sudah cukup lama terjalin.
Keduanya diketahui mulai berpacaran sejak tahun 2021. Selama menjalin hubungan, Paes dan Luna beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama di berbagai kesempatan, baik saat liburan maupun dalam momen santai sehari-hari.
Meski begitu, pasangan ini termasuk cukup jarang mengumbar kehidupan pribadi secara berlebihan di media sosial.
Kabar pertunangan tersebut datang di tengah persiapan Paes menyambut agenda penting bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
