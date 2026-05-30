Jelang FIFA Matchday Juni 2026, Calvin Verdonk dan Nathan Tjoe-A-On Jalani Latihan Bersama

JawaPos.com - Dua pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Nathan Tjoe-A-On, terlihat menjalani sesi latihan bersama di Belanda menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Momen tersebut menjadi perhatian para pendukung Garuda yang mulai menantikan berkumpulnya skuad asuhan Patrick Kluivert untuk menghadapi dua laga internasional mendatang.

Dalam video yang beredar di media sosial, Verdonk dan Nathan tampak berlatih di salah satu lapangan latihan di Belanda.

Keduanya menjalani berbagai menu latihan fisik dan teknis guna menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan kondisi sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia.

Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua pemain dalam mempersiapkan diri menghadapi jadwal internasional yang akan datang.

Meski kompetisi klub telah berakhir bagi sebagian besar pemain, Verdonk dan Nathan memilih untuk tetap menjaga ritme permainan agar dapat tampil dalam kondisi terbaik saat mendapat panggilan negara.

Calvin Verdonk sendiri menjadi salah satu pemain yang cukup konsisten bersama Timnas Indonesia dalam beberapa agenda internasional terakhir.

Bek kiri berusia 28 tahun tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid serta aktif membantu serangan dari sisi sayap.