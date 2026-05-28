Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 22.19 WIB

Yuran Fernandes Dijamin Gacor! Bek Anyar Haus Gol Siap Bela Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares

Yuran Fernandes saat memperkuat PSM Makassar dan menjadi salah satu bek paling produktif di Super League. (Instagram @yur4nfernandes)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya deal dengan Yuran Fernandes pada Kamis (25/5/2026) untuk menyambut musim 2026/2027, berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com. Bek tengah asal Cape Verde itu membawa reputasi sebagai defender haus gol usai mencetak 21 gol dari 133 pertandingan bersama PSM Makassar, sekaligus jadi sinyal kuat proyek agresif era Bernardo Tavares di Green Force.

Kehadiran Yuran Fernandes memberi warna baru di lini belakang Persebaya Surabaya. Tidak hanya tangguh dalam bertahan, pemain bertinggi 1,98 meter tersebut juga dikenal berbahaya saat membantu serangan lewat bola mati.

Mengapa Yuran Fernandes Disebut Bek Haus Gol?

Yuran Fernandes punya statistik yang jarang dimiliki seorang bek tengah. Selama memperkuat PSM Makassar sejak musim 2022/2023, dia mampu mencetak 21 gol dan sembilan assist dari total 133 pertandingan.

Catatan itu membuatnya layak disebut sebagai salah satu bek paling produktif di Super League.

Dengan postur tinggi dan kemampuan duel udara yang kuat, Yuran Fernandes sering menjadi senjata utama saat situasi sepak pojok maupun tendangan bebas.

Nilai pasar Yuran Fernandes saat ini juga mencapai Rp 6,52 miliar. Angka tersebut menunjukkan kualitas dan pengaruh besar sang pemain selama beberapa musim terakhir di kompetisi Indonesia.

Tidak hanya produktif mencetak gol, Yuran Fernandes juga punya pengalaman panjang di level profesional. Sebelum bermain di Indonesia, dia sempat memperkuat Torreense, Estrela Amadora, hingga Pinhalnovense di Portugal.

Bersama Torreense, Yuran Fernandes mencetak empat gol dari 21 pertandingan. Sedangkan saat memperkuat Estrela Amadora, dia menyumbang satu gol dari delapan laga.

Era Bernardo Tavares Diprediksi Cocok untuk Yuran Fernandes

Kedatangan Bernardo Tavares membuat transfer Yuran Fernandes terasa semakin menarik. Keduanya sudah saling mengenal sejak bekerja sama di PSM Makassar dan terbukti mampu membawa tim tampil kompetitif.

