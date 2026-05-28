Nilai Pasar Ole Romeny Turun Drastis! Striker Timnas Indonesia Kesulitan di Oxford United

Selebrasi Ole Romeny usai membobol gawang Saint Kitts and Nevis saat pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nilai pasar penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, mengalami penurunan pada pembaruan terbaru Transfermarkt. Striker berusia 25 tahun itu kini memiliki nilai pasar sebesar Rp13,9 miliar, turun cukup jauh dibanding sebelumnya yang mencapai Rp20,86 miliar.
Penurunan tersebut tidak lepas dari situasi yang dialami Ole bersama Oxford United sepanjang musim 2025/2026. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, itu kesulitan mendapatkan tempat reguler di tim utama sehingga menit bermainnya ikut berkurang.
Ole sebenarnya datang ke Oxford United dengan harapan besar setelah sempat menunjukkan performa cukup menjanjikan saat bermain di Liga Belanda.
Namun persaingan ketat di lini depan membuatnya belum mampu tampil konsisten di klub asal Inggris tersebut.
Sepanjang musim ini, Ole tercatat tampil dalam 30 pertandingan bersama Oxford United. Akan tetapi kontribusinya masih minim karena hanya mampu mencetak satu gol.
Statistik tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama turunnya valuasi pasar sang pemain.
Meski begitu, kondisi di level klub belum sepenuhnya memengaruhi performanya bersama Timnas Indonesia. Sejak resmi memperkuat skuad Garuda pada 2025, Ole justru mampu menunjukkan kontribusi cukup positif.
Hingga saat ini, Ole telah mencatatkan delapan penampilan bersama Timnas Indonesia dengan torehan empat gol. Catatan itu membuatnya masih menjadi salah satu opsi penting di lini serang tim asuhan Patrick Kluivert.
Karier Ole sendiri terbilang cukup menarik. Ia mengawali perjalanan sepak bolanya di akademi NEC Nijmegen sebelum menembus tim senior pada 2018.
