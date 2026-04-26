Kiprah Ole Romeny di Oxford United: Menit Bermain Berkurang Hingga Akhirnya Degradasi ke League One

JawaPos.com–Musim kedua Ole Romeny bersama Oxford United kurang berjalan mulus. Pada akhirnya, tim yang dibelanya itu harus degradasi ke League One musim depan.

Kepastian Oxford United turun kasta ke League One didapatkan saat laga kemenangan 4-1 melawan Sheffield Wednesday pada Sabtu (25/4). Meski meraih kemenangan, mereka tetap tidak bisa mengejar poin West Bromwich Albion.

Melalui sosial media, Oxford United telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah resmi bermain di League One. Pihak klub juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

”Meskipun para pemain menunjukkan performa yang kuat, menyusul hasil pertandingan lain, degradasi klub dari Championship telah dipastikan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan sepanjang musim ini,” tulis pernyataan resmi Oxford United di Instagram.

Pada laga melawan Sheffield Wednesday, Ole Romeny tidak menjadi starter. Pelatih Matt Bloomfield, baru memainkannya pada babak kedua tepatnya di menit ke-77.

Tidak ada hal spesial yang dilakukan Ole Romeny selama bermain 13 menit. Melihat statistik permainan dari Fotmob, penyerang Timnas Indonesia tersebut melakukan enam sentuhan tanpa melepaskan tendangan ke arah gawang.

Cedera patah tulang pada awal musim membuat Ole harus absen 13 pertandingan bersama Oxford United. Penyerang 25 tahun tersebut baru kembali bermain melawan Stoke City, November tahun lalu.

Memasuki Maret, Ole Romeny sempat tidak terlihat di skuad Oxford United. Matt Bloomfield tidak membawanya di enam pertandingan beruntun dan kembali bermain hanya satu menit melawan Watford.