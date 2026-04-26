Kiprah Ole Romeny di Oxford United: Menit Bermain Berkurang Hingga Akhirnya Degradasi ke League One

Aksi Ole Romeny bersama Oxford United. (Dok. Ole Romeny)
JawaPos.com–Musim kedua Ole Romeny bersama Oxford United kurang berjalan mulus. Pada akhirnya, tim yang dibelanya itu harus degradasi ke League One musim depan.
Kepastian Oxford United turun kasta ke League One didapatkan saat laga kemenangan 4-1 melawan Sheffield Wednesday pada Sabtu (25/4). Meski meraih kemenangan, mereka tetap tidak bisa mengejar poin West Bromwich Albion.
Melalui sosial media, Oxford United telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah resmi bermain di League One. Pihak klub juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.
Baca Juga:Gila! Ricky Kambuaya Balikkan Keadaan, Dewa United Bungkam Madura United di Gelora Bangkalan
”Meskipun para pemain menunjukkan performa yang kuat, menyusul hasil pertandingan lain, degradasi klub dari Championship telah dipastikan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan sepanjang musim ini,” tulis pernyataan resmi Oxford United di Instagram.
Pada laga melawan Sheffield Wednesday, Ole Romeny tidak menjadi starter. Pelatih Matt Bloomfield, baru memainkannya pada babak kedua tepatnya di menit ke-77.
Tidak ada hal spesial yang dilakukan Ole Romeny selama bermain 13 menit. Melihat statistik permainan dari Fotmob, penyerang Timnas Indonesia tersebut melakukan enam sentuhan tanpa melepaskan tendangan ke arah gawang.
Cedera patah tulang pada awal musim membuat Ole harus absen 13 pertandingan bersama Oxford United. Penyerang 25 tahun tersebut baru kembali bermain melawan Stoke City, November tahun lalu.
Memasuki Maret, Ole Romeny sempat tidak terlihat di skuad Oxford United. Matt Bloomfield tidak membawanya di enam pertandingan beruntun dan kembali bermain hanya satu menit melawan Watford.
Secara keseluruhan, meski Oxford United masih menyisakan satu laga melawan Millwall, Ole sudah bermain 16 pertandingan, 355 menit, dua kali starter, dan tanpa mencetak gol di Championship musim ini. Statistik tersebut sangat jauh dibandingkan musim lalu atau musim perdananya di Oxford United.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!