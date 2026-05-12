Oxford United Umumkan Pemain yang Pasti Hengkang Musim Depan, Beda Nasib Ole Romeny dan Marselino Ferdinan

Ole Romeny (kanan) dan Marselino Ferdinan bertahan di Oxford United. (Dok. Ole Romeny)
JawaPos.com - Oxford United mengumumkan pemain-pemain yang sudah dipastikan hengkang musim depan. Ada 10 pemain yang meninggalkan Oxford United dan tidak akan bermain di League One musim 2026/2027.
Sepuluh pemain tersebut adalah Przemysław Placheta, Myles Peart-Harris, Hidde ter Avest, Owen Dale, Will Goodwin, Joshua Johnson, Jacob Knightbridge, Steph Negru, Tom Bradshaw, dan Stuart Findlay. Pihak klub mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut.
"Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada setiap pemain yang meninggalkan klub atas kontribusi dan profesionalisme mereka selama berada di Oxford United," kata Kepala Operasi Sepak Bola, Ed Waldron, yang dikutip laman resmi Oxford United, Selasa (12/5).
Dari 10 pemain yang dipastikan keluar dari Oxford United, tidak ada nama Ole Romeny dan Marselino Ferdinan. Kedua pemain Timnas Indonesia tersebut akan bertahan dan bermain di League One musim depan.
Untuk Ole Romeny, kontraknya bersama Oxford United memang masih panjang. Melansir Transfermarkt, penyerang Timnas Indonesia tersebut masih bertahan hingga 30 Juni 2028.
Di musim ini, Ole mengawali perjalanannya dengan cedera patah kaki setelah menghadapi Arema FC di Piala Presiden 2025. Patah kaki tersebut membuatnya absen 13 pertandingan di Championship.
Bersama Oxford United, Ole bermain 16 pertandingan dan hanya dua kali menjadi starter. Pemain berusia 25 tahun tersebut juga tidak mampu mencetak gol hingga musim berakhir.
Jika Ole masih punya kontrak hingga 2028, berbeda dengan Marselino Ferdinan. Gelandang berusia 21 tahun tersebut akan habis kontrak pada 30 Juni 2026.
Di tim utama AS Trencin, Marselino tidak mendapatkan kesempatan bermain. Namun di tim AS Trencin B yang bermain di divisi ketika Liga Slovakia, gelandang Timnas Indonesia tersebut sudah bermain di dua pertandingan melawan FK Raca dan FC Malacky.
