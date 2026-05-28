Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 29 Mei 2026 | 01.04 WIB

Patricio Matricardi Berpeluang Menuju Tim Juara Bertahan Liga Singapura

Patricio Matricardi jadi pilar penting lini belakang Persib Bandung selama musim ini. (Persib)

JawaPos.com - Kontrak Patricio Matricardi bersama Persib Bandung bakal berakhir pada 31 Mei 2026. Melihat situasi tersebut, beberapa tim sudah mulai untuk mencoba merekrutnya.

Untuk saat ini, belum ada tawaran dari tim Super League kepada Patricio Matricardi. Justru tawaran datang dari tim juara bertahan Liga Singapura Lion City Sailors.

Menurut kabar yang beredar di sosial media, Patricio Matricardi sedang dalam tahap negosiasi dengan Lion City Sailors. "Patricio Matricardi dalam tahap negosiasi dengan Club raksasa Asal Singapura #LIONCITYSAILORS. Pemain Argentina ini berpotensi Keluar dari Persib," tulis akun Instagram @fabrizioasia_.

Akun tersebut juga menduga bahwa itu adalah cara Patricio Matricardi untuk membuat Persib menaikkan gajinya. "Apakah ini bagian dari taktik untuk menaikan gajinya. Gimna bobotoh !! Stay or Leaving," tulis @fabrizioasia_.

Performa Patricio Matricardi di Persib

Patricio Matricardi merupakan salah satu pemain penting di lini belakang Persib hingga menjadi juara Super League musim ini. Melansir Transfermarkt, dia bermain sebanyak 31 pertandingan dan 29 laga menjadi starter.

Duetnya bersama Federico Barba membuat Persib sangat sulit dibobol. Musim ini, Maung Bandung hanya kebobolan 22 gol yang juga merupakan kontribusi dari Matricardi.

