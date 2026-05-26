Eks Bintang Leicester City Islam Slimani, Dirumorkan Gabung Bali United untuk Kompetisi Liga 1 2026/2027

Eks bintang Leicester City Islam Slimani, dirumorkan gabung Bali United. (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor kedatangan pemain asing kembali menghangat jelang bergulirnya musim baru super league. Kali ini, nama mantan striker Timnas Aljazair Islam Slimani, disebut masuk radar Bali United untuk kompetisi musim 2026/2027.
Kabar tersebut mulai ramai dibicarakan di media sosial dan forum transfer pemain setelah nama Islam Slimani dikaitkan dengan klub Serdadu Tridatu Bali United. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak klub, rumor ini langsung menarik perhatian pencinta sepak bola Indonesia.
Islam Slimani bukan nama asing di sepak bola internasional. Penyerang berusia 37 tahun itu pernah bermain di level tertinggi Eropa bersama sejumlah klub besar, termasuk Leicester City di Liga Inggris.
Selain itu, ia juga sempat memperkuat Sporting CP, AS Monaco, Lyon, hingga Anderlecht. Pengalaman panjang di Eropa membuat nama Slimani cukup diperhitungkan.
Dia dikenal sebagai striker dengan kemampuan duel udara yang kuat, naluri mencetak gol yang tajam, serta pengalaman bermain di kompetisi elite. Bersama Timnas Aljazair, Slimani juga mencatat prestasi penting. Ia saat ini masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Aljazair dengan koleksi 45 gol dari 104 penampilan.
Catatan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Aljazair. Musim lalu, Slimani bermain untuk klub Rumania, CFR Cluj. Namun berdasar data terbaru di transfermarkt.co.id, statusnya kini tanpa klub sejak April 2026. Situasi itu membuat peluang transfer ke Asia, termasuk Indonesia, menjadi cukup terbuka.
Jika rumor ini benar terjadi, maka kedatangan Slimani bisa menjadi salah satu transfer paling menarik di super league musim depan. Selain membawa pengalaman internasional, kehadirannya juga diyakini dapat meningkatkan daya tarik kompetisi Indonesia di mata publik luar negeri.
Bali United dalam beberapa musim terakhir memang dikenal cukup aktif mendatangkan pemain asing berpengalaman. Klub asal Pulau Dewata itu kerap mencari pemain dengan kualitas serta mental kompetitif untuk menjaga persaingan di papan atas super league.
Meski usia Slimani tidak lagi muda, pengalaman dan kualitasnya dinilai masih bisa memberikan dampak besar. Apalagi super league beberapa tahun terakhir mulai dipenuhi pemain asing dengan rekam jejak Eropa dan level tim nasional.
