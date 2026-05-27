Pratama Arhan Dikabarkan Pulang ke Indonesia, Garudayaksa FC Siap Tebus dari Bangkok United?

Pratama Arhan kembali berlatih bersama Bangkok United. (Dok. Bangkok United)
JawaPos.com - Rumor kepulangan Pratama Arhan ke sepak bola Indonesia mulai ramai dibicarakan menjelang dibukanya bursa transfer musim baru.
Bek kiri Timnas Indonesia itu dikabarkan masuk radar klub promosi Garudayaksa FC dan berpeluang kembali bermain di kompetisi domestik setelah menjalani karier di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.
Kabar tersebut pertama kali ramai muncul melalui laporan media sepak bola dan komunitas transfer pemain. Nama Arhan disebut menjadi salah satu target utama Garudayaksa FC untuk memperkuat skuad mereka menghadapi musim debut di kasta tertinggi.
Meski begitu, situasi transfer ini dipastikan tidak akan berjalan mudah. Saat ini Arhan masih berstatus pemain Bangkok United di Liga Thailand dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Artinya, jika Garudayaksa serius ingin memboyong pemain berusia 24 tahun tersebut, maka proses transfer harus melibatkan kesepakatan resmi dengan klub asal Thailand itu.
Selain persoalan kontrak, kondisi fisik Arhan juga masih menjadi perhatian. Eks pemain PSIS Semarang tersebut diketahui sedang menjalani pemulihan usai operasi lutut yang dilakukan pada Februari 2026.
Cedera itu membuatnya harus menepi cukup lama dan belum kembali tampil dalam pertandingan kompetitif.
Walau sedang dalam masa pemulihan, nama Arhan tetap dianggap memiliki nilai besar di sepak bola Indonesia.
Pengalamannya bermain di Jepang, Korea Selatan, hingga Thailand membuatnya menjadi salah satu pemain Indonesia dengan pengalaman internasional paling lengkap dalam beberapa tahun terakhir.
Karier luar negeri Arhan dimulai ketika ia bergabung dengan Tokyo Verdy pada 2022. Setelah itu ia sempat melanjutkan perjalanan di Korea Selatan bersama Suwon FC sebelum akhirnya pindah ke Bangkok United pada awal 2025.
