Hubungan Pratama Arhan-Inka Andestha Akhirnya Go Public, Beri Ucapan Manis

Hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha akhirnya go public. (Instagram: pratamaarhan8)
JawaPos.com - Spekulasi yang sempat beredar di publik perihal hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha ternyata benar adanya.
Mereka akhirnya terbuka perihal hubungan asmaranya ke publik bertepatan dengan momen ulang tahun Inka Andestha ke-25 yang jatuh pada hari ini, Senin (18/5).
Melalui unggahan Instagram Story, Pratama Arhan mengunggah foto kebersamaan dengan Inka Andestha sembari mengucapkan selamat ultah dengan kalimat singkat namun terasa manis seraya membocorkan panggilan sayangnya.
"Happy birthday bebe @inkathh," tulis Pratama Arhan di Instagram yang kemudian diunggah ulang oleh Inka Andestha di akun media sosialnya.
Di momen ultah sang kekasih, Pratama Arhan juga memberikan kejutan untuk Inka Andestha. Dia membawakan kue dipenuhi stroberi yang dihias dengan pita warna putih. Pada kue tersebut, terdapat tulisan 'birthday bebe.'
Kabar adanya hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha sejatinya sudah cukup lama terdengar dan menjadi gosip di kalangan warganet. Kabar mereka berpacaran sudah muncul sejak Oktober 2025.
Netizen membicarakan kedekatan mereka setelah beredar tangkapan layar percakapan Inka Andestha memberikan dukungan kepada Pratama Arhan saat ia bertanding di Thailand.
Selain itu, kabar hubungan Inka Andestha dan Pratama Arhan semakin kencang berembus setelah mereka memakai barang serupa dalam beberapa kesempatan. Netizen menduga, mereka sudah memiliki kecocokan sebagai pasangan kekasih.
