Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 18 Mei 2026 | 22.07 WIB

Hubungan Pratama Arhan-Inka Andestha Akhirnya Go Public, Beri Ucapan Manis

Hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha akhirnya go public. (Instagram: pratamaarhan8) - Image

Hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha akhirnya go public. (Instagram: pratamaarhan8)

JawaPos.com - Spekulasi yang sempat beredar di publik perihal hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha ternyata benar adanya.

Mereka akhirnya terbuka perihal hubungan asmaranya ke publik bertepatan dengan momen ulang tahun Inka Andestha ke-25 yang jatuh pada hari ini, Senin (18/5).

Melalui unggahan Instagram Story, Pratama Arhan mengunggah foto kebersamaan dengan Inka Andestha sembari mengucapkan selamat ultah dengan kalimat singkat namun terasa manis seraya membocorkan panggilan sayangnya.

"Happy birthday bebe @inkathh," tulis Pratama Arhan di Instagram yang kemudian diunggah ulang oleh Inka Andestha di akun media sosialnya.

Di momen ultah sang kekasih, Pratama Arhan juga memberikan kejutan untuk Inka Andestha. Dia membawakan kue dipenuhi stroberi yang dihias dengan pita warna putih. Pada kue tersebut, terdapat tulisan 'birthday bebe.'

Kabar adanya hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha sejatinya sudah cukup lama terdengar dan menjadi gosip di kalangan warganet. Kabar mereka berpacaran sudah muncul sejak Oktober 2025.

Netizen membicarakan kedekatan mereka setelah beredar tangkapan layar percakapan Inka Andestha memberikan dukungan kepada Pratama Arhan saat ia bertanding di Thailand.

Selain itu, kabar hubungan Inka Andestha dan Pratama Arhan semakin kencang berembus setelah mereka memakai barang serupa dalam beberapa kesempatan. Netizen menduga, mereka sudah memiliki kecocokan sebagai pasangan kekasih.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Kabar Bahagia! Pratama Arhan Sudah Pulih dan Kembali Berlatih Bersama Bangkok United - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Bahagia! Pratama Arhan Sudah Pulih dan Kembali Berlatih Bersama Bangkok United

Kamis, 16 April 2026 | 15.58 WIB

Pratama Arhan Lulus S-1 di Universitas Dian Nuswantoro! Bek Timnas Indonesia Berencana Lanjut S-2 - Image
Sepak Bola Indonesia

Pratama Arhan Lulus S-1 di Universitas Dian Nuswantoro! Bek Timnas Indonesia Berencana Lanjut S-2

Sabtu, 4 April 2026 | 20.21 WIB

Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan Satu Tim dengan Putra Legenda Barcelona dan Brasil di Bangkok United! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan Satu Tim dengan Putra Legenda Barcelona dan Brasil di Bangkok United!

Kamis, 8 Januari 2026 | 20.58 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore