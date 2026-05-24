Pelukan Hangat Ernando Ari dan Andhika Ramadhani, Kode Perpisahan Kiper Andalan Persebaya Surabaya?

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup musim Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Namun di balik pesta lima gol dan finis empat besar dengan 58 poin, sorotan justru tertuju pada pelukan hangat Ernando Ari kepada Andhika Ramadhani yang memunculkan dugaan perpisahan sang kiper cadangan utama Green Force.

Momen itu terjadi selepas laga saat Ernando Ari menghampiri Andhika Ramadhani di pinggir lapangan.

Pelukan keduanya terlihat emosional dan langsung memantik spekulasi soal masa depan penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia tersebut bersama Persebaya Surabaya.

Kenapa Andhika Ramadhani Mendadak Hilang dari Skuad? Nama Andhika Ramadhani tak masuk daftar susunan pemain saat Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri.

Padahal dalam delapan pertandingan terakhir, Andhika rutin menjadi starter ketika Ernando Ari absen membela Green Force.

Saat Ernando Ari kembali bermain, Andhika biasanya tetap berada di bangku cadangan sebagai pelapis utama. Namun situasi berbeda terjadi dalam laga pamungkas musim ini karena posisi kiper cadangan justru ditempati Adre Arido.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan besar dari Bonek mengenai keberadaan Andhika Ramadhani. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Persebaya Surabaya terkait alasan absennya kiper berusia 27 tahun tersebut.

Situasi ini makin menarik karena absennya Andhika terjadi di tengah rumor kepindahannya ke Persik Kediri.