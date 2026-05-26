Rabu, 27 Mei 2026 | 05.41 WIB

Statistik Menurun, Egy Maulana Vikri Janji Kerja Lebih Keras untuk Musim Depan

‎Pemain Dewa United Egy Maulana Vikri. (Liga Indonesia Baru)

JawaPos.com - Performa Egy Maulana Vikri bersama Dewa United Banten FC pada musim 2025/26 memang belum mencapai level terbaiknya. Meski begitu, pemain sayap Timnas Indonesia tersebut tetap mencoba melihat sisi positif dari perjalanan musim ini dan bertekad bangkit pada kompetisi berikutnya.

Refleksi itu disampaikan Egy melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah kompetisi berakhir. Dalam unggahannya, mantan pemain Lechia Gdańsk tersebut mengakui musim ini berjalan cukup berat untuk dirinya.

“Musim ini tidak bagus, tetapi banyak hal-hal yang patut disyukuri dan yang pasti musim selanjutnya akan jauh lebih baik! Terima kasih untuk musim ini. Saya akan bekerja lebih keras dan lebih baik next season!” tulis Egy.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons positif dari manajemen Dewa United. Melalui akun resmi klub, Dewa United memberikan dukungan penuh kepada salah satu pemain andalannya itu dengan komentar singkat, “We go again, our star!”
Dukungan tersebut menjadi sinyal bahwa Egy masih menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Dewa United. 

Meski statistiknya di kompetisi domestik belum memuaskan, kontribusi Egy di atas lapangan tetap dianggap penting, terutama dalam membangun serangan tim.

Sepanjang musim ini, Egy tampil dalam 29 pertandingan di BRI Super League dengan total 1.411 menit bermain. 

Namun, ia belum mampu mencetak gol dan hanya menyumbang satu assist. Catatan tersebut tentu jauh dari ekspektasi publik yang berharap banyak pada pemain berusia 25 tahun itu.

Beberapa faktor turut memengaruhi performa Egy musim ini. Selain persaingan ketat di lini depan Dewa United, ia juga beberapa kali mengalami kendala kebugaran yang membuat ritme permainannya belum sepenuhnya stabil.

Meski demikian, kualitas Egy masih terlihat ketika tampil di kompetisi Asia. Ia sempat mencetak satu gol penting saat Dewa United menghadapi wakil Kamboja, Phnom Penh Crown. 

Gol tersebut menjadi bukti bahwa Egy masih memiliki kemampuan untuk tampil menentukan di laga besar.

Editor: Banu Adikara
