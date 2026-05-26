Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 02.13 WIB

Profil Igor Tolic, Tangan Kanan Bojan Hodak yang Kini Dipercaya Jadi Pelatih Persib Bandung

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Igor Tolić sudah tidak asing lagi bagi pendukung Persib Bandung. Selama beberapa musim terakhir, pria asal Kroasia itu menjadi salah satu sosok penting di balik layar perjalanan Maung Bandung bersama pelatih kepala Bojan Hodak.

Kini, Tolić mulai mendapat sorotan lebih besar setelah dipercaya memikul tanggung jawab sebagai pelatih kepala dalam beberapa kesempatan penting. Kepercayaan itu bukan datang tanpa alasan. 

Pengalaman, kedekatan dengan pemain, hingga pemahaman terhadap atmosfer tim membuatnya dianggap sebagai figur yang tepat untuk menjaga stabilitas Persib.

Pria kelahiran Gradacac, Kroasia, 25 September 1977 tersebut diketahui memiliki lisensi UEFA Pro, yakni sertifikasi tertinggi dalam dunia kepelatihan sepak bola Eropa. 

Selain berpengalaman di lapangan, Tolić juga memiliki latar belakang akademis yang cukup kuat setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Zagreb.

Selama menjadi bagian staf pelatih Persib, Tolić beberapa kali mengambil alih tugas Bojan Hodak ketika pelatih asal Kroasia itu berhalangan hadir di pinggir lapangan. Dalam situasi tersebut, ia tampil sebagai komando utama tim dan menjalankan instruksi langsung di area teknis.

Dari sejumlah laga yang pernah dipimpinnya, hasil yang diraih terbilang cukup beragam. Tolić sempat membawa Persib menang tipis 1-0 atas PSM Makassar pada Januari 2025. Ia juga ikut mengantar Maung Bandung pesta gol 5-0 saat menghadapi Madura United pada Februari 2026.

Namun, tidak semua pertandingan berjalan mulus. Persib sempat kalah 0-2 dari Malut United pada Desember 2025 ketika dirinya dipercaya memimpin tim.

Salah satu momen paling mendapat perhatian terjadi pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 saat Persib menghadapi PSM Makassar di Parepare. 

