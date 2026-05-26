Alfeandra Dewangga Akui Kurang Berbuat Banyak meski Bawa Persib Bandung Juara Super League

Pemain Persib Bandung Alfeandra Dewangga. (Dok. Alfeandra Dewangga)
JawaPos.com - Alfeandra Dewangga sadar bahwa dirinya memiliki menit bermain yang minim di musim ini. Meskipun demikian, dia berhasil membantu Persib Bandung meraih gelar Super League 2025/2026.
Setelah mengantarkan Persib menjadi juara, Alfeandra Dewangga menyebut dirinya tidak berbuat banyak. Namun, dia tetap bangga bisa meraih juara bersama Maung Bandung dan sudah tidak sabar menunggu musim depan.
”FROM LAST TO FIRST....tidak banyak berbuat tapi bangga menjadi bagian dari sejarah untuk team dan kota ini, terima kasih untuk perjalanan musim ini sampai jumpa di perjalanan berikutnya,” tulis Alfeandra Dewangga di Instagram.
Alfeandra Dewangga merupakan pemain baru Persib yang didatangkan dari PSIS Semarang pada musim ini. Permainan gemilangnya bersama PSIS dan kelebihannya bermain di berbagai posisi, membuat Persib tertarik merekrutnya.
Pemain 24 tahun tersebut harus menghadapi persaingan sengit dengan para pemain belakang Persib yang tidak kalah berkualitas. Beberapa pemain yang menjadi pesaing beratnya adalah Frans Putros, Federico Barba, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Eliano Reijnders hingga Kakang Rudianto. Bahkan, Rezaldi dan Hamra Hehanussa harus dipinjamkan ke Persik Kediri karena persaingan tersebut.
Pekan ke-14 menjadi awal debut Dewangga bersama Persib di Super League. Bojan Hodak yang tahu bahwa dirinya bisa bermain di posisi manapun, menempatkannya sebagai bek kiri saat menang melawan Madura United.
Sejak itu, Dewangga bermain delapan pertandingan dengan lima laga sebagai starter. Namun setelah laga melawan Malut United pada Februari, pemain nomor punggung 19 tersebut malah lebih akrab dengan bangku cadangan hingga laga imbang melawan Persijap Jepara.
Entah apa yang membuat Bojan Hodak mencadangkannya hingga akhir musim. Sebab, setelah laga melawan Malut United, posisi bek kiri kembali jadi milik Eliano Reijnders dan terkadang Frans Putros.
Musim ini, melansir Transfermarkt, Dewangga bermain sembilan pertandingan. Pemain kelahiran Semarang tersebut juga menjadi starter dalam enam laga dan memiliki 547 menit bermain.
