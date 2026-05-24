Persib Itu Bahasa Hati, Cerita Bobotoh yang Rela Macet-macetan 3 Jam demi Konvoi Juara di Bandung

Bobotoh asal Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur saat ditemui di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (24/5). (Hendra Hidayat/Radar Bandung)
JawaPos.com - Jalur Cianjur–Bandung macet total bukan jadi masalah demi Persib Bandung. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh Agung Pangestu, 26, seorang Bobotoh asal Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.
Demi menyaksikan konvoi juara Persib Bandung yang berhasil mencetak hattrick di BRI Super League 2025/2026, Agung dan lima temannya rela menembus batas jarak dan waktu. Mereka menempuh perjalanan motor selama tiga jam hanya untuk menyatu dengan lautan biru di Kota Kembang pada Minggu (24/5).
Kecintaan mendalam pada Maung Bandung menjadi bahan bakar utama yang membakar semangat mereka untuk meninggalkan kampung halaman demi momen bersejarah ini.
Perjalanan 3 Jam Demi Pesta Juara Persib Bandung
Dikutip dari Radar Bandung (JawaPos Group), langkah Agung terhenti sejenak di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Mengenakan atribut kebanggaan, ia tampak lelah namun rona bahagia tidak bisa disembunyikan dari wajahnya.
Agung mengatakan, dirinya berangkat ke Kota Bandung untuk menyaksikan tim kesayangannya merayakan gelar juara untuk kelima kalinya.
"Sengaja ke Bandung untuk memeriahkan raihan gelar Hattrick Persib Bandung,” katanya saat ditemui di kawasan Padalarang, Bandung Barat, Minggu (24/5).
Bagi Agung dan jutaan pendukung lainnya, keberhasilan mempertahankan takhta tertinggi sepak bola Indonesia ini bukan sekadar piala biasa. Ini adalah pembuktian harga diri dan loyalitas tanpa batas.
Ia menambahkan, sebagai bobotoh raihan gelar Persib Bandung saat ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa.
"Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Persib itu bahasa hati dan bagi saya Persib adalah Budaya," katanya.
