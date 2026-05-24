Mauricio Souza Kirim Sinyal Kuat Bertahan di Persija Jakarta

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, blak-blakan soal masa depannya. Juru taktik asal Brasil itu mengirim sinyal kuat tetap bertahan bersama skuad Macan Kemayoran.
Selesai sudah perjalanan Persija Jakarta di Super League 2025/2026. Debut Souza bersama skuad Macan Kemayoran di musim ini terbilang cukup apik, finis peringkat ketiga dengan raihan 71 poin.
Kini, masa depan Souza pun menjadi sorotan seiring berakhirnya kompetisi Super League 2025/2026. Terlebih, kontraknya bersama Persija Jakarta juga habis pasca berakhirnya kompetisi.
Soal masa depannya, Souza mengungkapkan bahwa sudah ada pembicaraan dengan manajemen terkait perpanjangan kontrak. Kata dia, komunikasi dengan manajemen Persija Jakarta berjalan positif.
“Saya tahu kalian juga penasaran apakah saya akan tetap melanjutkan pekerjaan ini atau tidak. Yang bisa saya katakan adalah ada keinginan dari pihak klub agar saya tetap bertahan, dan dari saya pribadi juga ada keinginan untuk melanjutkan,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (24/5/2026).
Akan tetapi, Souza menyebut masih ada beberapa poin dalam kontrak yang perlu disepekati. Namun ia yakin pembicaraan kontrak akan berujung positif dalam dua hari kedepan.
“Namun, kami masih perlu duduk bersama dan menyepakati beberapa hal agar kerja sama ini bisa berlanjut. Saya yakin pembicaraan itu akan terjadi besok atau lusa,” tutur Souza.
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pengumuman kontrak baru Souza hanya tinggal menunggu penyelesaian adminstrasi. Jika negosiasi berjalan mulus, maka ia akan tetap memimpin Persija Jakarta pada musim depan.
Lebih lanjut, Souza juga mengungkapkan soal masa depan para pemain. Terkhusus gerbong legiun asing yang dibawanya pada awal musim dan putaran kedua Super League 2025/2026.
