Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Minggu, 24 Mei 2026 | 14.58 WIB

Rekap Super League 2025/2026: Persaingan Juara dan Drama Degradasi hingga Pekan Terakhir!

Juara Super League Persib Bandung/ Rekap akhir BRI Super League 2025/2026 (instagram.com/@persib) - Image

Juara Super League Persib Bandung/ Rekap akhir BRI Super League 2025/2026 (instagram.com/@persib)

JawaPos.com - BRI Super League 2025/2026 resmi berakhir pada Sabtu 23 Mei 2026. Mulai dari persaingan juara hingga degradasi, semua ditentukan hingga pekan terakhir.

Persib Bandung yang memuncaki klasemen sejak pekan 17, keluar sebagai juara setelah pada laga penutup bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara. Meski memiliki poin sama dengan Borneo FC (79), Maung Bandung unggul head to head atas sang lawan.

Kemenangan telak Borneo FC 7-1 atas Malut United tidak berarti apa-apa karena tetap membuat mereka bertahan di posisi kedua klasemen.

Meski demikian, tambahan tujuh gol membuat Pesut Etam mencetak total 74 gol sekaligus menjadi tim paling produktif musim ini. Persib dan Borneo FC sendiri pada musim depan akan mewakili Indonesia di kompetisi AFC.

Dari zona degradasi, Persis Solo yang menang di laga penutup atas Persita Tangerang 1-3 akhirnya tetap harus menelan pil pahit turun kasta setelah di laga lain, pesaing mereka, Madura United juga menang atas PSM Makassar 2-0.

Persis pun menemani Semen Padang dan PSBS Biak terdegradasi dari Super League musim ini dan akan berlaga di Championship Liga 2 2026/2027.

Rekap Akhir BRI Super League 2025/2026

Juara: Persib Bandung

Tim yang akan Berlaga di Kompetisi AFC: Persib dan Borneo FC

Tim Degradasi: Persis Solo, Semen Padang, PSBS Biak

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Susunan 11 Pemain Terbaik Super League 2025/2026: Persib dan Borneo Sumbang Tiga Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Susunan 11 Pemain Terbaik Super League 2025/2026: Persib dan Borneo Sumbang Tiga Pemain

Minggu, 24 Mei 2026 | 14.40 WIB

Tijjani Reijnders Ikut Bangga! Bintang Manchester City Beri Selamat Eliano Usai Antar Persib Bandung Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Tijjani Reijnders Ikut Bangga! Bintang Manchester City Beri Selamat Eliano Usai Antar Persib Bandung Juara

Minggu, 24 Mei 2026 | 06.23 WIB

Thom Haye Tak Peduli Persib Bandung Ditahan Imbang Persijap Jepara: Yang Penting Juara! - Image
Sepak Bola Indonesia

Thom Haye Tak Peduli Persib Bandung Ditahan Imbang Persijap Jepara: Yang Penting Juara!

Minggu, 24 Mei 2026 | 04.27 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore