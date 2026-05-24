Rekap Super League 2025/2026: Persaingan Juara dan Drama Degradasi hingga Pekan Terakhir!

JawaPos.com - BRI Super League 2025/2026 resmi berakhir pada Sabtu 23 Mei 2026. Mulai dari persaingan juara hingga degradasi, semua ditentukan hingga pekan terakhir.

Persib Bandung yang memuncaki klasemen sejak pekan 17, keluar sebagai juara setelah pada laga penutup bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara. Meski memiliki poin sama dengan Borneo FC (79), Maung Bandung unggul head to head atas sang lawan.

Kemenangan telak Borneo FC 7-1 atas Malut United tidak berarti apa-apa karena tetap membuat mereka bertahan di posisi kedua klasemen.

Meski demikian, tambahan tujuh gol membuat Pesut Etam mencetak total 74 gol sekaligus menjadi tim paling produktif musim ini. Persib dan Borneo FC sendiri pada musim depan akan mewakili Indonesia di kompetisi AFC.

Dari zona degradasi, Persis Solo yang menang di laga penutup atas Persita Tangerang 1-3 akhirnya tetap harus menelan pil pahit turun kasta setelah di laga lain, pesaing mereka, Madura United juga menang atas PSM Makassar 2-0.

Persis pun menemani Semen Padang dan PSBS Biak terdegradasi dari Super League musim ini dan akan berlaga di Championship Liga 2 2026/2027.

