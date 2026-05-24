Rekap Super League 2025/2026: Persaingan Juara dan Drama Degradasi hingga Pekan Terakhir!

Juara Super League Persib Bandung/ Rekap akhir BRI Super League 2025/2026 (instagram.com/@persib)
JawaPos.com - BRI Super League 2025/2026 resmi berakhir pada Sabtu 23 Mei 2026. Mulai dari persaingan juara hingga degradasi, semua ditentukan hingga pekan terakhir.
Persib Bandung yang memuncaki klasemen sejak pekan 17, keluar sebagai juara setelah pada laga penutup bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara. Meski memiliki poin sama dengan Borneo FC (79), Maung Bandung unggul head to head atas sang lawan.
Kemenangan telak Borneo FC 7-1 atas Malut United tidak berarti apa-apa karena tetap membuat mereka bertahan di posisi kedua klasemen.
Baca Juga:Pelukan Hangat Ernando Ari dan Andhika Ramadhani, Kode Perpisahan Kiper Andalan Persebaya Surabaya?
Meski demikian, tambahan tujuh gol membuat Pesut Etam mencetak total 74 gol sekaligus menjadi tim paling produktif musim ini. Persib dan Borneo FC sendiri pada musim depan akan mewakili Indonesia di kompetisi AFC.
Dari zona degradasi, Persis Solo yang menang di laga penutup atas Persita Tangerang 1-3 akhirnya tetap harus menelan pil pahit turun kasta setelah di laga lain, pesaing mereka, Madura United juga menang atas PSM Makassar 2-0.
Persis pun menemani Semen Padang dan PSBS Biak terdegradasi dari Super League musim ini dan akan berlaga di Championship Liga 2 2026/2027.
Juara: Persib Bandung
Tim yang akan Berlaga di Kompetisi AFC: Persib dan Borneo FC
Tim Degradasi: Persis Solo, Semen Padang, PSBS Biak
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi