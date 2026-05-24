Maurico Souza Manajemen Persija Jakarta Tertarik Lanjutkan Kontrak untuk Musim Depan

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyampaikan intruksi kepada pemainnya. (Dok. Antara)
JawaPos.com - Pelatih Persija Mauricio Souza menyebut dirinya dan manajemen klub Persija Jakarta sama-sama tertarik melanjutkan kontrak untuk menangani tim tersebut menghadapi kompetisi Super League musim mendatang.
"Sesuatu yang bisa saya katakan adalah ada ketertarikan dari klub agar saya tetap bertahan dan saya pun memiliki ketertarikan yang sama," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers seusai laga melawan Semen Padang di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu.
Masa depan Mauricio menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan setelah kompetisi musim ini resmi berakhir, terutama karena performa Persija yang mampu bersaing di papan atas hingga pekan terakhir.
Mauricio mengatakan bahwa dirinya bersama pihak manajemen sama-sama menunjukkan ketertarikan agar kerja sama dapat terus berlanjut.
Meski demikian, juru taktik asal Brasil itu mengatakan beberapa hal masih perlu disepakati untuk melanjutkan kerja sama tersebut.
"Saya yakin hal itu akan terjadi besok atau lusa," tutur dia.
Baca Juga:Pelukan Hangat Ernando Ari dan Andhika Ramadhani, Kode Perpisahan Kiper Andalan Persebaya Surabaya?
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proses pembahasan kontrak baru kemungkinan akan berlangsung dalam waktu dekat. Jika tidak ada hambatan berarti, peluang Mauricio bertahan di kursi pelatih Persija untuk musim berikutnya terbuka cukup besar.
Mauricio telah menyelesaikan tugasnya sebagai pelatih Persija Jakarta yang bersaing di Super League 2025/2026. Macan Kemayoran menutup musim dengan hasil manis saat menundukkan Semen Padang dengan skor 3-0 pada laga terakhir untuk mengokohkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen.
Meski demikian, Mauricio mengakui masih terdapat sejumlah catatan evaluasi yang perlu diperbaiki. Salah satu aspek yang paling disorot adalah performa tim saat bermain di hadapan pendukung sendiri.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi